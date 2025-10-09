哈萨克斯坦参议院批准与卡塔尔劳务合作协议 确保赴卡公民合法权益

据参议员鲁斯兰·鲁斯帖莫夫介绍，该协议于2024年2月14日在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问卡塔尔期间签署。

协议明确了监督执行的主管机构，哈萨克斯坦方面由劳动和社会保障部负责，卡塔尔方面由劳动部负责。

根据协议，卡塔尔雇主提出用工申请，内容包括岗位要求、资格条件、劳动条件及合同期限等信息。卡塔尔劳动部将申请发送至哈萨克斯坦后，哈方通过电子劳务平台发布招聘信息，组织符合条件的公民报名。

录用程序包括：

公开通知并选拔候选人； 明确哈萨克斯坦公民在卡塔尔的就业权利； 双方通过正式渠道签订劳动合同。

合同须在两国劳动部门及驻外使馆登记备案，并严格遵守卡塔尔法律。

根据协议附带的标准劳动合同，卡塔尔雇主须向哈萨克斯坦雇员提供以下保障：

免费住宿或住房补贴；

往返工作地点的交通或交通补贴；

按照卡塔尔法律提供医疗服务；

在工作期满或休假期间支付往返哈萨克斯坦的机票费用。

此外，雇主无权单方面修改合同条款。若发生劳动纠纷，将首先由卡塔尔劳动部调解，若未能解决，可提交卡塔尔法院审理。

为协调协议实施，双方将成立联合工作委员会。卡塔尔方面已于2024年11月29日批准该协议。

【编译：达娜】