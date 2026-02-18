哈萨克斯坦与沙特阿拉伯深化双边合作 签署投资促进与协调机制协议

访问期间，阔谢尔巴耶夫与沙特外交大臣、王子费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特举行会谈。双方全面审议了哈沙关系现状与发展前景，并一致同意优先加强政治对话，扩大贸易和投资合作，深化文化与人文交流。

两国外长指出，双边关系建立在相互尊重、信任与战略互补原则基础之上，近年来保持良好发展势头。双方确认，将继续完善双边条约法律基础，并通过具体互利项目充实合作内容。

双方还就地区及全球议题深入交换意见，强调在联合国、伊斯兰合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议以及欧佩克+等多边机制框架下加强协调的重要性，并同意继续保持密切部门间沟通，就重大国际问题加强立场对接。

阔谢尔巴耶夫表示，哈方将沙特视为中东及阿拉伯世界“亲近且值得信赖的伙伴”，两国在应对全球与地区挑战方面立场相近，政治互信基础牢固。

经贸与投资合作成为会谈重点议题。哈方表示，希望扩大沙特资本在能源、基础设施、农业综合体及“绿色经济”等优先领域的参与。

费萨尔王子则确认，沙方愿进一步激活商务往来，在双方共同关心领域深化务实合作。

访问期间，哈萨克斯坦代表团还分别会见了沙特能源大臣王子阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼、投资大臣法赫德·阿勒赛义夫，以及ACWA Power董事长穆罕默德·阿布纳扬。

双方围绕传统能源、可再生能源及“绿色转型”等项目展开讨论，并就吸引沙特投资和技术解决方案进入哈萨克斯坦市场交换意见。

访问结束时，双方签署了《投资促进与相互保护协定》以及《关于成立协调委员会的政府间协议》，为未来深化双边经贸与投资合作奠定制度基础。

【编译：达娜】