哈萨克斯坦与爱沙尼亚：深化数字合作 开拓全新可能性

Kazinform记者就此访的重要性采访了多位专家，对哈萨克斯坦与爱沙尼亚关系的现状与前景进行了分析。

三十年伙伴关系迈入成熟阶段

哈萨克斯坦与爱沙尼亚自1992年建立外交关系以来，始终保持着互信、务实的合作态势。两国在主要国际议题上的立场相近，政治互动稳步深化。

1995年，哈萨克斯坦在立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚同时设立大使馆；2011年，爱沙尼亚驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳正式开馆。三年前，双方通过联合公报，标志着双边关系迈入新的历史阶段。

在2023年第78届联合国大会期间，卡里斯总统与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行会晤，双方围绕多边合作、政治对话以及在联合国、欧盟和欧安组织框架内的协作进行了深入交流，并互相发出正式访问邀请。

Фото: Ақорда

专家指出，本次国事访问不仅是外交往来的延续，更是两国关系成熟发展的体现。作为欧洲数字治理的领先国家，爱沙尼亚与正在推进数字化现代化建设的哈萨克斯坦在经验互补性上具备天然优势，为深入合作提供广阔空间。

双边贸易现状：结构稳定、合作潜力显著

据哈萨克斯坦贸易和一体化部统计，2025年1—9月，哈爱双边贸易额达4600万美元。其中，对爱沙尼亚出口2020万美元，同比下降23.2%。

出口商品结构中，以植物油加工副产品和油菜籽为主，共计约6500吨；此外，钛制品、亚麻籽、未加工镍、木材、电绝缘材料及安全玻璃等货物占据重要份额。

Инфографика: Kazinform

同期从爱沙尼亚进口2580万美元，主要包括冷冻鱼类、过滤设备、通信设备、货运车厢及电车产品，同时还有药品、含可可产品及电力控制设备。

爱沙尼亚港口助力哈萨克斯坦农产品进入欧洲市场

近年来，哈萨克斯坦向欧盟出口农产品的能力显著提升。2024年，哈欧农产品贸易额达13亿美元，同比增长7%；2025年前五个月达到6.62亿美元，同比增长11%。这显示出哈萨克斯坦粮食及加工产品在欧洲市场的需求持续稳定。

为进一步提升对欧出口效率，哈萨克斯坦正与爱沙尼亚及拉脱维亚商讨将波罗的海港口作为农产品出口的新通道。经由爱沙尼亚的运输模式，不仅扩大了出口路径，也提高了供应链稳定性。

2025年前七个月，阿克莫拉州农业企业通过爱沙尼亚穆加（Muuga）港出口农产品达14.5万吨，其中超过11万吨销往意大利，2.8万吨销往比利时，约6500吨进入爱沙尼亚本地市场。

专家指出，波罗的海方向的开辟，有助于哈萨克斯坦在当前复杂的地缘经济环境下实现出口渠道多元化。

数字化合作：哈爱协作的核心亮点

爱沙尼亚被视为全球数字治理的标杆国家，其经验对哈萨克斯坦具有重要参考价值。两国在电子政务、网络安全和数字公共服务领域已开展多项合作。

Фото: «Азаматтарға арналған үкімет»

2017年，哈萨克斯坦“政府为民”国家公司与爱沙尼亚电子治理学院签署谅解备忘录。爱沙尼亚的X-Road系统成为哈萨克斯坦“Smart Bridge”平台的基础，实现了政府部门间更高效的数据交换。

2023—2025年间，双方继续保持密切沟通。哈萨克斯坦代表定期参加在塔林举办的e-Governance Conference，围绕“智慧城市”、数字医疗和数据安全等领域进行研讨。

教育合作不断深入

2025年上半年，哈萨克斯坦8所高校与爱沙尼亚6所大学正式建立合作关系，为双方学生提供双向学习与交换机会。同时，爱沙尼亚专家正参与哈萨克斯坦高校教学与科研项目。

预计随同卡里斯总统访哈的将包括约40人的商务代表团及高校负责人团队，这将推动中亚与欧盟在教育和创新领域建立更具深度的合作模式。

爱沙尼亚总统卡里斯：学者型领袖

阿拉尔·卡里斯自2021年起担任爱沙尼亚总统，是欧洲政界少有的“科学家型”国家元首。他毕业于爱沙尼亚自然科学大学，在分子遗传学领域具有深厚研究背景，曾在伦敦、鹿特丹等地进修。

1996年回国后，他先后担任塔尔图大学动物学系主任、校长，以及爱沙尼亚国家博物馆馆长。因其对科研的贡献，他被授予“白星勋章”四级勋章。

ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

2021年，他在政党推荐下参加总统选举并成功当选。上任一年后，他推动政府改革，调整了多名部长级官员。近期，卡里斯提出考虑将总统任期改为七年的议题，引发国内讨论。爱沙尼亚下一次总统选举定于2026年秋季举行。

专家观点：双方合作空间广阔

哈萨克斯坦对外政策研究所高级研究员瓦列里·西坚科表示，爱沙尼亚虽为小国，但在欧盟体系中具有重要影响力。

“爱沙尼亚高度重视哈萨克斯坦，其核心关切包括能源合作、交通物流链建设以及跨里海运输走廊的发展。同时，欧洲国家对哈萨克斯坦矿产资源潜力保持浓厚兴趣。”他说。

他指出，两国在“绿色经济”、农业现代化等领域需求契合，合作动力强劲。

国际传播及政治分析专家阿扎马特·拜加利耶夫则表示，爱沙尼亚在数字治理、网络安全与人工智能方面的经验对哈萨克斯坦意义重大。

“哈萨克斯坦正积极推进数字化转型和人工智能基础设施建设。爱沙尼亚的实践为我们提供了重要的参考框架。”他说。

此次高层会晤预计将成为推动哈萨克斯坦与爱沙尼亚关系进一步发展的关键契机，为双方在贸易、投资、数字化转型及科技创新等领域深化合作注入新的动力。

【编译:木合塔尔·木拉提】