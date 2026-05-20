哈萨克斯坦与肯尼亚签署系列合作协议 涵盖数字化、交通与航天等领域

与此同时，在两国元首共同见证下，双方代表团成员交换了以下合作文件：

Фото: Ақорда

1.《哈萨克斯坦共和国人工智能和数字发展部与肯尼亚共和国信息、通信和数字经济部关于信息通信技术及电子政务领域合作的谅解备忘录》；

2.《哈萨克斯坦共和国交通部与肯尼亚共和国道路和交通部之间的谅解备忘录》；

3.《哈萨克斯坦共和国旅游和体育部与肯尼亚共和国旅游和野生动物部之间的谅解备忘录》；

4.《哈萨克斯坦“萨姆鲁克-卡泽纳”国家主权基金与肯尼亚国家矿业公司之间的合作协议》；

5.《哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司与肯尼亚航天局关于地球遥感、航天系统开发及航天技术应用领域的谅解备忘录》；

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6.《阿斯塔纳国际金融中心与内罗毕国际金融中心之间的谅解备忘录》。

此外，在肯尼亚总统对哈萨克斯坦进行国事访问期间，双方还签署了以下合作文件：

1.《哈萨克斯坦共和国总统直属国家行政学院与肯尼亚共和国外交学院之间的合作备忘录》；

2.《哈萨克斯坦工商会有限责任公司与肯尼亚国家商会之间的谅解备忘录》；

3.《哈萨克投资国有公司与肯尼亚投资局之间的谅解备忘录》；

4.《哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）股份公司与肯尼亚共和国出口促进与品牌局之间的谅解备忘录》。

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据此前报道，20日，托卡耶夫总统与威廉·鲁托举行大范围会谈，双方官方代表团成员共同出席。