哈萨克斯坦与卡塔尔劳务合作协定正式生效

该协定于2024年2月14日国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对多哈进行正式访问期间签署。随后，协定于2025年完成议会审议程序：马吉利斯（议会下院）于9月10日批准，参议院（议会上院）于10月9日通过。2025年10月20日，哈萨克斯坦总统签署了相关批准法律。

该协定旨在为赴卡塔尔工作的哈萨克斯坦公民创造安全、透明的就业环境，并确保其合法权益和社会保障得到充分保护。

协定明确规定了多项程序和保障措施，包括人员筛选与申请信息交换、资质审核以及劳动合同签署的具体流程。根据统一标准劳动合同，雇主须承担赴卡航费、住宿及医疗服务费用，同时明确工作时间、休假安排和薪酬待遇，并包含在合同提前解除情况下对劳动者权益的保护条款。

为确保协定条款得到有效落实，哈萨克斯坦劳动和社会保障部将与卡塔尔劳工部共同成立联合委员会，负责监督执行情况。

为保障哈萨克斯坦公民通过官方、透明渠道获取卡塔尔就业机会，卡塔尔雇主提供的所有职位空缺将统一在migration.enbek.kz门户网站发布。

目前，哈萨克斯坦劳动和社会保障部正积极与其他国家就签署类似备忘录或协定展开磋商，以规范对外劳务活动并加强对海外劳动者权益的保护。相关国家包括韩国、沙特阿拉伯、阿联酋、日本、瑞典、意大利、挪威、波兰、捷克、罗马尼亚、芬兰和斯洛伐克。

统计数据显示，截至2025年前9个月，共有15.67万名哈萨克斯坦公民在海外就业。其中，就业人数最多的前四个国家分别为俄罗斯12.88万人、韩国1.52万人、波兰2600人和英国1400人。

【编译：阿遥】