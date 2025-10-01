哈萨克斯坦与沙特阿拉伯探讨投资合作新方向

会谈中，双方重点讨论了能源、可再生能源、基础设施、农业综合体、制药业和高新技术等优先领域的合作机遇。特别强调了哈萨克斯坦—沙特阿拉伯商务理事会作为两国企业界直接对话平台的重要作用。

沃斯潘库洛夫指出，哈萨克斯坦与沙特阿拉伯正在构建基于互信和共同利益的战略伙伴关系，并表示：

- 目前沙特对哈投资已超过1.1亿美元，但双方仍有巨大潜力可挖掘。哈萨克斯坦愿为投资项目提供有利条件和个性化支持，相信联合项目将进一步巩固经贸关系，为两国带来实质性利益。

阿尔-达希勒则表示，沙特视哈萨克斯坦为中亚地区的重要合作伙伴，愿通过商务理事会推动新合作方向，并吸引更多沙特投资者参与在哈项目。

双方一致确认，将继续保持积极对话，推动新领域合作。会上还回顾了2023年在利雅得、2024年在阿斯塔纳举行的哈—沙商务理事会会议，认为这些活动为拓展伙伴关系和实施联合项目奠定了坚实基础。

【编译：达娜】