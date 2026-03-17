哈萨克斯坦拟与谷歌合作推进高等教育数字化

会上，谷歌方面介绍了其Google for Education教育解决方案，重点展示了Gemini和NotebookLM等人工智能工具在教学中的应用。这些技术有助于拓展教育场景，提高教师与学生的工作与学习效率，同时保障数据安全。

哈方则介绍了包括AI-Sana在内的国家级重点项目。该项目旨在提升师生在人工智能和数字技能方面的能力，通过将在线课程纳入教育体系、培养大规模专业人才，并在高校环境中推广人工智能应用，已取得阶段性成果。

此外，会议还介绍了将哈萨克斯坦打造为区域性学术中心的发展构想，包括吸引外国留学生、设立国际高校分校以及扩大国际学术合作网络。

会谈结束后，双方就未来合作方向进行了进一步磋商，包括实施联合教育与科研项目，并表示有意签署合作备忘录。

此次会谈确认了双方在推动高等教育体系现代化、提升科技水平和国际竞争力方面深化战略合作的共同意愿。

【编译：达娜】