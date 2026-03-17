12:54, 17 三月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦拟与谷歌合作推进高等教育数字化
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，该部近日与谷歌公司代表举行会谈，双方就推动高等教育数字化及人工智能技术应用领域的合作前景进行了讨论。
会上，谷歌方面介绍了其Google for Education教育解决方案，重点展示了Gemini和NotebookLM等人工智能工具在教学中的应用。这些技术有助于拓展教育场景，提高教师与学生的工作与学习效率，同时保障数据安全。
哈方则介绍了包括AI-Sana在内的国家级重点项目。该项目旨在提升师生在人工智能和数字技能方面的能力，通过将在线课程纳入教育体系、培养大规模专业人才，并在高校环境中推广人工智能应用，已取得阶段性成果。
此外，会议还介绍了将哈萨克斯坦打造为区域性学术中心的发展构想，包括吸引外国留学生、设立国际高校分校以及扩大国际学术合作网络。
会谈结束后，双方就未来合作方向进行了进一步磋商，包括实施联合教育与科研项目，并表示有意签署合作备忘录。
此次会谈确认了双方在推动高等教育体系现代化、提升科技水平和国际竞争力方面深化战略合作的共同意愿。
【编译：达娜】