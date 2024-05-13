哈萨克斯坦与巴西：各领域合作前景广阔

在同巴西外交部副部长爱德华多·佩斯·萨博亚举行的双边会议期间，双方就两国关系、国际热点议题，以及在国际组织框架下的倡议及相互支持等问题进行了广泛的讨论。

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会谈期间，双方均强调指出哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在解决国际热点问题上的外交政策的高度相似性和影响力，并表达了协助促进全球发展中国家之间协调开展合作的重要性。

为了进一步发展两国之间在政治对话和经济合作方面的水平，双方强调应继续加强组织高规格的相互访问，增进两国议会间对话合作，有效利用哈萨克斯坦-巴西商业理事会的资源，激活贸易和投资合作。

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双方承诺加快落实一系列双边文件的签署进程，并扩大哈萨克斯坦在巴西荣誉领事馆的开设范围。

双方对两国外交政策部门在双边关系各个领域保持稳定、密切接触的情况表示满意。两国外交机构间第七次磋商会议将在阿斯塔纳举行。

访问期间，哈萨克斯坦外交部第一副部长还与巴西国会议员代表、总统顾问、巴西商业界人士等分别举行了会谈。

巴方各界高度赞赏哈萨克斯坦官方代表团的来访，表示哈国副外长此行为两国关系的活跃注入了新的动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】