哈萨克斯坦与欧盟深化区域合作与战略伙伴关系

会谈中，部长指出，哈萨克斯坦与欧盟之间的《扩大伙伴关系与合作协定》已通过十年，并成为双方长期合作的稳固基础；双方政治对话也在持续深化。

双方就合作重点领域交换了意见，强调推进“绿色转型”和交通互联互通项目的重要性，尤其确认了发展跨里海国际运输走廊的战略意义。

阔谢尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦是欧盟可信赖、负责任的合作伙伴，愿继续扩大双方在经济和政治领域的互动。他强调，“中亚—欧盟”对话机制已被证明是推动区域对话和落实务实倡议的有效平台。哈萨克斯坦愿更加积极参与联合项目，并深化与欧盟在重点方向上的合作。

德华兹·斯蒂普赖斯则高度评价哈萨克斯坦与欧盟的合作水平，肯定哈方在加强区域协作以及推进重要经济与基础设施项目方面发挥的积极作用。

会谈结束后，双方重申愿进一步深化互利伙伴关系，并将就双边及区域议程中的核心问题继续保持建设性对话。

据悉，应瑞士方面邀请，阔谢尔巴耶夫将于12月2日对瑞士联邦进行正式访问。

【编译：达娜】