别克帖诺夫在吉尔吉斯斯坦考察哈萨克斯坦疗养院建设

8月14日，别克帖诺夫在乔尔蓬阿塔察看了“哈萨克斯坦”疗养院新楼施工现场，并听取了项目进展汇报。据介绍，工程正按计划推进：拆除和场地准备工作已完成，目前主体建筑、别墅及附属用房的地基和框架正在施工中。

此外，计划对拥有500个床位的“萨马勒”疗养院进行现代化改造。该项目已确定投资方并拟定投资协议草案，正在编制将其升级为可全年运营的三至四星级现代酒店的项目预算文件。

在伊塞克湖州博斯特里乡的“大学”运动康复营地，正制定度假休闲区开发方案，并与投资者就重建事宜进行磋商。未来，这里将建设体育馆、游泳池等设施，为哈萨克斯坦运动员提供训练条件。

与此同时，政府还在与哈萨克斯坦投资者研究对“奥林匹斯”运动康复中心进行翻新，重建现有设施并新增体育场馆的可行性。

别克帖诺夫要求相关部委和机构确保各项目高质量实施，并加快重建工作所需的审批进程。他强调，全部工作将由哈萨克斯坦政府严格监督。

当天，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫出席了在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔市举行的欧亚政府间理事会小范围会议。

