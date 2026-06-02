维诺库罗夫在梵蒂冈向教宗赠送阿斯塔纳车队队服

教宗对XDS阿斯塔纳车队在“环意大利自行车赛”（Giro d’Italia）中的优异表现表示祝贺，并祝愿车队在未来赛事中取得新的成绩。

作为本赛季首个大环赛，“环意大利自行车赛”于5月31日在罗马圆满落幕。对于XDS阿斯塔纳车队而言，这也是近年来最成功的一届“环意”赛事之一。比赛期间，车队共赢得3个赛段冠军，并一度身披象征总成绩领先者的“粉衫”。

—车队在“环意”赛场上展现出了很高的竞技水平，全体成员都竭尽所能，在这一世界顶级赛事中展示哈萨克斯坦的风采。能够在如此重要的国际场合得到教宗的祝福，对我们而言意义重大。这份认可将激励我们继续努力，在未来争取更多胜利，-亚历山大·维诺库罗夫表示。

此次来自教宗的祝福恰逢“环意大利自行车赛”在罗马收官，更为这一时刻增添了特殊意义。作为与“环法自行车赛”和“环西班牙自行车赛”并列的世界三大公路自行车赛之一，“环意”的影响力和关注度始终位居世界前列。

凭借在本届“环意”比赛中收获的1565个积分，XDS阿斯塔纳车队目前稳居UCI世界车队排名第五位。本赛季前五个月，车队累计获得8318.71个积分，整体表现保持强劲势头。

与此同时，XDS阿斯塔纳发展车队（XDS Astana Development Team）同样表现亮眼。该车队半数车手来自哈萨克斯坦，在2026赛季已取得5场胜利和5次领奖台成绩，目前位列UCI洲际车队排行榜第三位。

值得一提的是，在世巡赛车队青年培养体系排名中，XDS阿斯塔纳发展车队以891.1个积分高居榜首，领先排名第二的UAE Team Emirates Gen Z青年队300余分，展现出强劲的发展潜力。

XDS阿斯塔纳车队及其发展车队本赛季取得的优异成绩，进一步巩固了哈萨克斯坦项目在国际职业自行车运动中的地位，也持续提升了哈萨克斯坦在世界竞技体育舞台上的影响力和国家形象。