在哈萨克斯坦 每四所高校中就有一所由女性掌舵

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科学和高等教育部副部长古丽扎特·科别诺娃（Гүлзат Көбенова）表示，目前哈萨克斯坦每四所高校中就有一所由女性担任校长或负责人。

古丽扎特·科别诺娃在阿斯塔纳举行的全球女企业家理事会（Global Businesswomen Council）第四次全体会议上表示，从历史上看，女性一直在哈萨克斯坦教育和科学领域发挥着重要作用。

她说：“在高等教育体系中，我国高校教师队伍中女性占比达到66%。在科研机构中，女性同样占据多数，占比超过55%。”

她指出，女性在培养高素质人才、推动学术环境建设和促进科学研究发展方面作出了重要贡献。得益于她们的专业能力，科学传承得以延续，现代教育技术得到推广，新一代科学家、研究人员和高层次专业人才不断成长。

古丽扎特·科别诺娃表示，推动高等教育领域女性领导力发展也是一项重要任务。目前，哈萨克斯坦共有120余所高等院校，其中30所由女性担任领导职务。

她表示，女性已活跃于从教育学、社会科学到工程技术、信息技术和医学等各个主要学科领域。

她介绍说，自然科学领域拥有数量最多的女性研究人员，超过4000人；其次是工程技术领域，女性从业者超过3000人。此外，在人文科学和其他科研领域，女性占比同样较高。

古丽扎特·科别诺娃表示，国家持续为女性接受高等教育和提升科研潜力创造条件。根据2025年统计数据，高校新生中女生占比超过55%；硕士研究生中女性占59%，博士研究生中女性占65%。

从专业选择来看，教育学是最受女性青睐的领域，女性占比达67%；医学领域为60%；农业和兽医学领域为49%；数学和统计学领域达到71%。

与此同时，选择理工类专业的女性人数也在持续增长。目前，该领域学生中女性占比已达到59%。

她还表示，国家特别重视对青年女性科研人员的支持，为她们提供科研项目资助、科研实习以及赴世界一流高校深造和提升专业能力的机会，其中包括赴美国高校学习交流。

此前，哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃（Аида Балаева）曾表示，哈萨克斯坦近一半商业主体由女性经营和管理。