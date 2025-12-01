江布尔州：在缺乏本地专业人才时引进外国专家属必要举措

他说，无论吸引哪类投资者，地区政府都会要求其长期雇用当地居民，并在工厂建设阶段尽可能使用本国产建筑材料。

—当然，为确保一些项目能够尽快启动并持续推进，在缺乏相关专业人才的情况下，投资者会从国外引进必要的工人。尽管如此，我们正积极与各方签署备忘录，着手培养本地人才。例如，一座年加工能力达300万吨的现代化玉米加工厂正在建设中。哈萨克斯坦缺少这一领域的专业人才，江布尔州也无法在短时间内找到所需的工程师和化学家。因此，我们已开始与教育机构合作，根据未来五年内将投产的大型项目，明确所需专业技能和劳动力数量，并与学院和大学共同开展相关培训。-卡拉舒克耶夫解释说。

截至11月1日，江布尔州共有2618名外国公民在30家企业就业，其中，中国公民935人，分布在19家公司。

—州政府共批准了735份外国人工作许可，其余1833名外籍专家则根据投资合同，在许可配额之外入境工作。也就是说，大型投资协议中通常包含引进哈萨克斯坦境内无法满足的专业岗位人员的条款。-他说。

为避免外籍劳工与当地居民间出现误解，州政府与8家大型企业制定了相应措施。通过导师带教模式，约170名当地居民已完成实践培训，另有423名哈萨克斯坦公民参加了投资方组织的技能提升课程。

值得一提的是，到2029年，江布尔州计划实施62个总额达4.1万亿坚戈的投资项目，将创造约8300个就业岗位。届时，多个大型工厂将投产，包括甜菜糖、金属制品、化肥和化工产品等生产企业。

【编译：阿遥】