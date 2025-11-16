托卡耶夫总统在塔什干出席中亚国家元首第七次磋商会议

托卡耶夫在致辞开篇感谢乌兹别克斯坦方面对本次峰会所做的高水平组织工作。

他同时向阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫致以敬意，并指出，阿塞拜疆以正式成员身份加入磋商会议是具有历史意义的决定。他相信，阿塞拜疆将以这一新身份为扩大地区合作作出重要贡献。

托卡耶夫表示，中亚国家元首磋商会议已经充分证明了其有效性。

—目前，中亚正经历深刻变革。可以肯定的是，边界封闭和孤立发展的时代已经过去。通过共同努力，地区内部的团结进一步巩固，为我们的国家拓展发展道路、深化国际合作创造了广阔空间。世界主要国家也愈加认可本地区在全球进程中的重要作用。因此，‘中亚+’合作模式愈发具有吸引力。今年与多位重要伙伴举行的峰会便是例证。我认为，这一模式的核心任务是巩固地区稳定，为可持续发展营造条件，确保各国人民的福祉与富裕生活。我们致力于巩固中亚作为社会经济快速发展、全面合作、和平繁荣地区的地位，-托卡耶夫说。

他强调，在加强地区经济一体化基础方面，已取得重要成果。

—在工业、能源、机械制造、农工综合体等多个领域，联合企业数量持续增长，一系列大型合作项目正在推进。贸易壁垒正逐步消除，新过境点陆续开放，公路和铁路运输联系越发活跃。结果，去年区域内部贸易额达到115亿美元。我认为有必要保持这一良好势头，将该数字提升至200亿美元，-他说。

托卡耶夫总统建议在前景领域共同实施一批具有突破性的项目。他表示，哈萨克斯坦愿在深度加工小麦、油籽、肉类和奶制品、发展畜牧业与有机农业等方面开展高效合作。同时，建设现代仓储、物流中心以及生产面向国内和出口市场的成品食品，也蕴含巨大潜力。

在谈到地区运输合作时，他指出，在国际形势快速变化的背景下，中亚国家拥有建设欧亚大陆主要过境枢纽的独特机遇。他强调，只有在协调一致的基础上行动，才能充分释放这一潜力。

—为减少重复检查和过境环节中过度的行政程序，可考虑引入统一的货物运输电子系统。为进一步增强地区整体潜力，我们建议共同制定中亚运输系统发展的综合战略。各国边境地区推动形成的工业集群也开辟了新的可能。在发展这些集群的过程中，应将重点放在高科技项目的启动上，-托卡耶夫说。

他还提请与会者关注稀有金属开采与加工合作的潜力。

—我们各国拥有尚未完全勘探但储量丰富的资源。在引进先进技术和创新解决方案方面需要加强协作。此前，哈萨克斯坦提议在阿斯塔纳设立稀有金属研究区域中心，该机构可向投资者提供矿床及其开发技术方面的最新信息，-他说。

托卡耶夫谈到人工智能的广泛应用所带来的新机遇，并介绍了哈萨克斯坦推进人工智能引入的相关举措以及正在与乌兹别克斯坦伙伴开展的合作。

—为推动人工智能领域的进一步合作，有必要制定统一的应用标准。我建议起草《中亚国家负责任使用人工智能宣言》草案。该文件将有助于在联合数字项目中实现数据交换的透明、可信和安全，从而保障所有参与国的权益，-他说。

托卡耶夫表示，水安全是本地区的重大议题。

—过去五年里，我们各国对水政策进行了重新审视。鉴于水资源问题具有跨界性质，协调行业战略至关重要，也有助于推广最有效的节水经验。未来可考虑根据国际标准制定《中亚用水框架公约》。这样的文件将确立统一原则，避免潜在冲突。在明年四月于阿斯塔纳举行的国际拯救咸海基金会成员国元首会议上，我们可以再次回到这一议题，并与区域生态峰会同步讨论。我期待各位积极参与，-托卡耶夫说。

他指出，深化文化和人文联系仍是本地区国家的核心优先事项。托卡耶夫祝贺乌兹别克斯坦成功在撒马尔罕举办联合国教科文组织大会。

他强调，保护共同历史文化遗产、弘扬民族手工艺、定期举办联合活动具有重要意义。在电影制作、丝绸之路遗产推广、新技术应用以及打造现代旅游集群方面，也仍有巨大工作空间。

—我认为，现在是时候在这一领域采取更积极的步骤，并形成协调一致的旅游政策。此前曾提议开发覆盖整个区域的共同旅游路线，我们支持这一倡议。同时，还需采取实质性措施推广中亚统一旅游品牌。《旅游领域合作协定》的落实以及中亚国家统一旅游空间的建设，将为 revitalizing 这一领域的合作提供法律基础，-他说。

托卡耶夫分享了对塔什干伊斯兰文明中心的参观印象，并支持米尔济约耶夫提出将其打造为区域科研共同平台的倡议。

托卡耶夫总统强调，在全球地缘政治动荡的背景下，强化地区稳定与安全尤为重要。他赞赏塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦就国家边界达成的条约，以及三国确定边界交汇点协议，并认为这些都是关键进展。同时，他强调塔吉克斯坦加入《21世纪睦邻友好条约》具有重大意义。

托卡耶夫指出，地区仍面临恐怖主义、宗教极端主义、毒品贩运和跨国犯罪等挑战，只有共同努力才能有效应对。他认为，相关工作应通过各国国家安全委员会秘书级别进行协调。

最后，他谈及进一步完善磋商会议机制。

—自国家协调员理事会成立以来，该平台已证明其高效性。我认为，现在需要强化其作用。除了监督协议落实，还应着力制定地区发展的战略方向。我支持乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫提出的加强机制机构基础的建议。相关问题可在工作程序中讨论并批准。我还建议将中亚专家论坛纳入地区一体化体系，使其成为开展研究、探索统一方法的主要平台，-他说。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫也在峰会上发表讲话。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯则通过视频致辞。

【编译：阿遥】