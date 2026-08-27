李显龙在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲 分享新加坡经济发展经验

出席此次活动的有纳扎尔巴耶夫大学校长瓦卡尔·艾哈迈德、哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克、人工智能和数字发展副部长巴赫提亚尔·穆哈梅特哈利耶夫，以及哈萨克斯坦驻新加坡特命全权大使阿斯哈尔·库特卡达姆等嘉宾。

演讲中，李显龙详细介绍了新加坡这个自然资源相对匮乏的岛国，如何在短短几十年间逐步建立起稳定且具有竞争力的经济体系，并在世界经济中占据重要地位的发展历程。

Фото: gov.kz

演讲特别回顾了新加坡独立后作出的一系列重要决策和采取的国家举措。他指出，正是这些关键决策在很大程度上塑造了新加坡经济转型的发展轨迹，其中包括营造良好的营商环境、发展工业和金融业、支持创新，以及为持续吸引外国投资和系统培养人力资本创造有利条件。

在谈到当前面临的现实挑战时，李显龙强调，应根据不断变化的全球形势持续调整国家政策。他指出，进一步推动经济联系多元化、增强经济韧性、积极培育新的专业技能和能力，以及确保经济实现包容性增长，都具有重要意义。

活动期间，与会各方还重点讨论了制度建设问题。李显龙指出，新加坡的发展模式无法简单照搬到其他国家，因为这一模式是在特定的历史、地理和制度环境下逐步形成的。

Фото: gov.kz

与此同时，他表示，新加坡发展经验中一些具有普遍意义的基本原则，可以在充分考虑各国自身特点的基础上加以调整和借鉴。这些原则包括高效的国家治理、长期战略规划、法治、有效运用前沿科技，以及建立合理的经济激励机制。

访问期间，纳扎尔巴耶夫大学正式授予李显龙该校名誉教授称号。

Фото: gov.kz

此次公开演讲为各方围绕经济发展、公共行政管理和国际合作等热点议题开展交流互鉴提供了重要平台，也让与会者进一步了解了新加坡的治理经验，以及其推动经济转型、巩固全球经济地位的发展路径。

值得一提的是，新学年，纳扎尔巴耶夫大学国际生群体进一步扩大，已有来自全球40个国家的学生在校学习。