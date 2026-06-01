哈萨克斯坦赛车手在欧洲大赛中获得亚军

据悉，比赛于5月29-31日期间在斯帕-弗朗科尔尚赛道（比利时）举行。

哈萨克斯坦选手从第五位出发。比赛进行到第四圈时，哈萨克斯坦选手在弯道超越波兰选手扬·普什罗夫斯基和法国选手亚历山大·穆尼奥斯，迅速上升两位。随后，全程展现出极快速度的亚历山大守住了第二名的位置，最终获得银牌。

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哈萨克斯坦旅游和体育部称，这一成果是哈萨克斯坦系统性发展赛车运动工作的切实体现。近年来，参加国际比赛的哈萨克斯坦运动员人数不断增加，赛车运动教育也达到了新的水平。

亚历山大·阿布哈扎瓦自2023年起参加方程式赛车比赛。在此期间，他取得了3场冠军和10次登上领奖台的佳绩。此外，根据2026赛季中东区域方程式锦标赛的成绩，该哈萨克斯坦车手取得了总排名第三的辉煌成就。

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亚历山大在哈萨克斯坦Artline Racing Qazaqstan车队的基地进行日常训练和专业备战。这展现了哈萨克斯坦国内专家和基础设施在培养国际级运动员方面的潜力。

欧洲区域方程式锦标赛的下一轮比赛（第四轮）将于 6 月 19 日至 21 日在意大利著名的蒙扎国家赛车场举行。