谁在吸烟？哈萨克斯坦各地区吸烟率最新排名出炉

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局发布的《2026年成年人烟草消费情况调查》显示，目前哈萨克斯坦15岁及以上人口中，15.1%有吸烟习惯，其中13.6%为每日吸烟者，1.5%为偶尔吸烟者。总体来看，全国约每七人中就有一人吸烟。

调查数据显示，不同性别、年龄、居住地以及地区之间的吸烟率存在明显差异。其中，男性吸烟率远高于女性，农村居民高于城市居民，而乌勒套州的吸烟率居全国首位。

男性吸烟率约为女性的6倍

在性别差异方面，哈萨克斯坦男性吸烟率达到30.5%，女性仅为4.9%，男性吸烟率约为女性的6.2倍。

每日吸烟者的比例同样呈现类似趋势。数据显示，27.9%的男性每天吸烟，而女性每日吸烟比例为4.2%。

农村居民吸烟率高于城市居民

调查显示，农村地区居民吸烟率为17.8%，明显高于城市居民的14%。每日吸烟率方面，农村地区为16.9%，城市地区为12.3%。

不过，从吸烟人口总量来看，由于城市人口基数较大，全国65.5%的吸烟者居住在城市地区，农村地区占34.5%。

中年群体吸烟率最高

随着年龄增长，吸烟率呈现先升后降的趋势，并在40岁至59岁年龄段达到峰值。

其中：

49岁至59岁人群吸烟率为21%；

39岁至48岁人群为20.7%；

29岁至38岁人群为17.6%。

60岁及以上人群吸烟率降至9.6%，18岁至28岁人群为8.2%。

值得关注的是，15岁至17岁青少年群体中，仍有3.8%的受访者表示有吸烟行为，其中3.1%为每日吸烟者。

乌勒套州吸烟率全国最高

从地区分布来看，乌勒套州是哈萨克斯坦吸烟率最高的地区，20.2%的居民有吸烟习惯。

排名靠前的地区还包括：

杰特苏州——18.5%；

卡拉干达州——17.6%；

阿斯塔纳市——17.6%；

阿克莫拉州——17.3%；

北哈萨克斯坦州——17.2%。

全国平均水平为15.1%。

吸烟率处于全国平均水平以下的地区包括：

库斯塔奈州——16.4%；

阿拉木图市——16.0%；

阿拜州——15.7%；

阿克托别州——15.4%；

阿拉木图州——14.8%；

江布尔州——14.6%；

克孜勒奥尔达州——14.2%；

曼格斯套州——13.9%；

阿特劳州——13.7%；

西哈萨克斯坦州——13.1%；

奇姆肯特市——12.1%；

巴甫洛达尔州——11.0%；

东哈萨克斯坦州——10.6%。

突厥斯坦州的吸烟率最低，仅为10.5%。

统计数据显示，乌勒套州与突厥斯坦州之间的吸烟率相差9.7个百分点，前者的吸烟率接近后者的两倍。

Фото: Kazinform

烟草产品价格持续上涨

近年来，哈萨克斯坦持续提高烟草产品最低零售价格。数据显示，烟草产品价格平均每半年调整一次。

根据相关规定，自2026年1月1日起，哈萨克斯坦20支装（含过滤嘴和无过滤嘴）香烟、纸烟、小雪茄以及加热烟草制品的最低零售价格已调整为970坚戈。

随着烟草价格上涨以及控烟措施持续推进，哈萨克斯坦烟草消费结构也正发生新的变化。国家统计局发布的最新数据，则为观察不同地区和人群的吸烟行为提供了更加直观的参考。