托卡耶夫总统在第五届欧亚经济论坛发表讲话

总统在讲话中表示，欧亚经济联盟不仅仅是一个区域一体化组织，而且是全球经济中的一个重要实体。

- 首先，我要向欧亚经济联盟成员国的领导人、观察员国的领导人以及所有来宾表示衷心的感谢，感谢他们参加这次非常重要的活动。欧亚经济论坛被广泛认为是就欧亚一体化发展热点问题进行专业、富有成效的对话的有效平台。我相信，今天提出的这些想法、倡议和建议将为一体化联盟内部的互利合作注入新的动力。-他说。

哈萨克斯坦总统强调了此次论坛的重要意义，该论坛正值地缘政治动荡时期举行。

- 在史无前例的地缘政治动荡时期，我们各国通过协调行动，确保了本国经济的可持续发展和在全球市场上的竞争力。当前我们面临着一项具有重要战略意义的任务，那就是进一步提高欧亚经济联盟的潜力并使其快速发展。在全球经济关系走向发生巨大变化之际，我们必须调动各方力量来应对不利的全球趋势。全球市场形势复杂多变。除了我们都非常熟悉的经济挑战之外，数字领域也正在发生重大变革。这将很快彻底改变“游戏规则”。因此，今天论坛主题的重要性日益凸显。-托卡耶夫说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统指出，人工智能技术的惊人发展速度已成为影响全球经济的一个根本因素。

- 包括高盛在内的国际专家预测，人工智能的应用可在未来十年内使全球GDP增长近7万亿美元。这将导致新的技术范式的形成。结果，各经济部门的劳动力市场结构将发生根本性变化。例如，国际货币基金组织估计，未来几年，由于人工智能技术的引入，世界各地的就业岗位可能会减少多达 40%。这意味着全球数亿人需要提升教育水平并掌握新技能。各国将面临前所未有的挑战，并被迫对其国家教育体系进行彻底改革。我们能否将数字技术转化为促进经济社会快速发展的机制？这才是关键问题。毫不夸张地说，即使是最有雄心的国家，其未来也直接取决于它们能否成功解决这个问题。正因如此，在担任欧亚经济联盟轮值主席国期间，哈萨克斯坦提议将人工智能技术作为‘四大自由’原则的工具，切实用于提高我们各国在联盟内的竞争力。-他说。

国家元首强调了为将哈萨克斯坦转型为数字国家而采取的系统性步骤。

- 哈萨克斯坦正在公共管理系统和经济的关键部门成功实施“智能”平台。去年，我在向国情咨文中提出了将哈萨克斯坦转变为数字国家的任务。为了使这项工作具有系统性，今年，即 2026 年，被宣布为我国人工智能和数字发展年。在规划未来发展方向时，我们高度重视公民在数字环境中的安全。哈萨克斯坦新宪法首次将个人数据保护权写入宪法，其中包括禁止利用数字技术非法收集、处理和使用数据。我们认为这是一项真正重要的宪法义务。人工智能和数字发展部的成立是为了加强体制框架，全面引进创新。成立人工智能发展委员会也是一项有益的举措。该咨询机构由国内外顶尖专家、企业和政府机构的代表组成。-他说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿与欧亚经济联盟国家建立伙伴关系与合作，以高质量地推进快速数字化转型。

- 此外，我们还迅速发展了所有必要的基础设施。哈萨克斯坦是本地区第一个推出两台基于英伟达（NVIDIA）先进技术的超级计算机的国家。打造“数据中心谷”被列为一项重要目标。这一大型项目已成为吸引全球资本和世界科技巨头的理想之地。我们也在大力投资人力资本。新一代学校Tumo和Tomorrow School已在国际Alem.ai中心附近开设，附近还有多家世界知名公司（Telegram、Presight）的实验室。两周前，我签署了《关于将人工智能引入哈萨克斯坦共和国中学教育系统的措施》法令。我们的目标是提高教师素质，发展基础设施和教育标准，重点是个性化教育。-他说。

托卡耶夫就欧亚经济联盟内部引入人工智能技术提出了一系列建议。

- 我认为积极将新技术，特别是人工智能，引入贸易和物流行业非常重要。为加快海关手续办理，必须加强国家数字系统的互联互通。这样一来，可以实时快速处理所有文件，识别瓶颈，并预测货物流动。电子签名相互承认将大幅降低企业成本，并有助于提高欧亚经济联盟内部的透明度。利用人工智能的分析潜力来扩大产业合作具有重要的实际意义。为了加强各国的粮食安全，必须优先在农业产业综合体中引入智能系统。-他说。

Фото: Акорда

国家元首表示，新技术不应在欧亚经济联盟成员国之间造成“数字鸿沟”。

- 我认为，积极、全面地利用新技术是促进欧亚经济联盟成员国经济快速发展的重要因素。与此同时，新技术不应在欧亚经济联盟成员国之间造成“数字鸿沟”。相反，它应该成为连接我们各国经济的强大合作工具。今天，我们通过了一项关于负责任地发展人工智能的联合声明，这与我于 2025 年 12 月提出的建议相一致。该文件的主要目标是就欧盟成员国在经济关键部门数字化方面的共同立场，并确保在兼顾彼此利益的前提下，安全引入人工智能技术。我谨借此机会向欧亚经济联盟成员国领导人表示感谢，感谢他们对这份重要文件的制定和通过给予的支持。当前，全球秩序正基于新的技术和经济范式进行重塑，这为我们各国带来了独特的机遇，我们必须明智地利用这些机遇来加强我们在未来的地位。我们必须抓住这个历史性机遇，充分利用它。-他说。

据悉，出席论坛的贵宾包括：俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、亚美尼亚副总理梅尔·格里戈里扬、古巴副总统萨尔瓦多·巴尔德斯·梅萨、越南副总理胡国勇、蒙古国副总理尼亚姆泰什林·诺姆托伊巴亚尔、欧亚经济委员会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫以及其他高级官员。