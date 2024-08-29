世界粮食计划署宣布暂停在加沙地带行动

综合世粮署网站与联合国网站消息，其中一辆有明显标志的联合国人道主义救援车辆被以色列国防军的枪弹击中10次。

世粮署说，虽然这不是去年10月新一轮巴以冲突爆发以来发生的第一起安全事件，但这是第一次有世粮署车辆在检查站附近直接遭到枪击，尽管该车已根据标准协议获得必要批准。

世粮署执行干事麦凯恩称该起事件“完全不可接受”，并呼吁以色列当局和其他所有冲突相关方立即采取行动，确保在加沙地带的所有援助人员的安全。

联合国秘书长发言人迪雅里克表示，将继续与以色列国防军一同工作，确保类似事件不再发生。

据路透社消息，以军方28日在一份声明中表示，正在审查该事件，并表示，以色列致力于加强与人道主义组织的协调，提升人道主义组织安全，以确保在加沙地带进行有效的援助运送。

报道称，应英国和瑞士要求，联合国安理会将于29日就加沙地带人道主义形势举行会议。

据美国国务院网站消息，美国国务院发言人马修·米勒28日在一份声明中宣布，对一家以色列非政府组织与一名以色列个人实施制裁。

声明称，约旦河西岸极端主义定居者的暴力行为给人们带来巨大苦难，损害了以色列的安全，破坏了该地区和平与稳定的前景。重要的是，以色列政府要追究对约旦河西岸平民实施暴力行为的任何个人与实体的责任。

据《以色列时报》报道，以色列总理办公室称，正在就此问题与美国进行“激烈讨论”。

另据报道，以国防军表示，于28日早些时候在约旦河西岸北部发动大规模“反恐行动”，造成至少11名巴勒斯坦人死亡。

据埃及官方金字塔在线网站报道，埃及外交部28日强烈谴责此次袭击，警告以色列正在进行的行动有严重风险。报道称，埃及呼吁采取统一有效的国际立场来保护巴勒斯坦民众。

联合国秘书长古特雷斯通过社交媒体呼吁立即停止在约旦河西岸的行动。他表示，只有结束占领，重返确立“两国方案”的有意义的政治进程，才能结束暴力。