“互联互通议程平台”在布鲁塞尔启动 中亚与欧盟合作再提速

在活动发言中，伊塞托夫强调了进一步加强中亚与欧盟互联互通的重要意义，并指出应重点推进交通、能源以及数字化等领域的务实合作。

会议期间，伊塞托夫强调，哈萨克斯坦作为中亚最大的经济体以及连接欧亚的重要枢纽，在区域合作中发挥着关键作用。他指出，哈萨克斯坦正持续推进一系列旨在完善交通、能源和数字基础设施的项目，为深化地区互联互通作出了积极贡献。

伊塞托夫对该平台的正式启动表示高度评价，并称其为2025年10月在卢森堡举行的中亚、南高加索、黑海地区与欧盟互联互通部长级会议所达成共识的具体落实成果。他强调，该平台将对现有合作机制形成有效补充，并在“跨里海国际运输路线”协调平台的基础上，进一步促进多方协同。

伊塞托夫重申，哈方将积极参与该平台各项活动，并致力于推动联合基础设施及投资项目的顺利实施。

与会各方围绕交通、能源与数字化领域的发展机遇与挑战进行了深入交流，并就进一步推进区域互联互通、基础设施现代化改造以及吸引联合投资等议题交换了意见。