托卡耶夫在妇女节活动上向多名女性颁授国家荣誉

在医疗领域工作超过半个世纪的医生马尔富加·阿吉哈利耶娃荣获哈萨克斯坦最高国家奖章——“祖国（Отан）”奖章。她曾担任基层治疗医师40年，并成为医生世家的创始人。

来自杰特苏州的农场负责人沙基拉·伊德里索娃在农业领域工作已50年，凭借优异的生产成绩和良好声誉，被授予“劳动光荣（Еңбек даңқы）”勋章。

三届国际象棋世界冠军比比萨拉·阿萨乌巴耶娃因在国际赛场上提升哈萨克斯坦声誉，被授予二级“雪豹（Барыс）”勋章。由于中东局势原因，她未能从国外返回阿斯塔纳参加当天的活动。

此外，哈萨克斯坦议会参议院副主席奥尔加·佩雷皮琪娜以及马吉利斯（议会下院）议员斯涅扎娜·伊马舍娃、叶卡捷琳娜·斯梅什利亚耶娃因在立法工作中的突出贡献，被授予“哈萨克斯坦功勋人物”称号。该荣誉称号同时授予石油天然气领域的著名科学家、发明家曼西亚·巴巴舍娃。

阿拉木图第95学校—中学的化学教师塔季扬娜·别洛乌索娃因教学成果获得国际认可，被授予“哈萨克斯坦功勋教师”称号。马吉利斯议员伊琳娜·斯米尔诺娃也因在教育领域积极推动公共议题而获得同一称号。

在体育领域，青年速度滑冰选手克里斯蒂娜·舒梅科娃近日获得青年组五次世界冠军，并在活动上被授予“智慧（Парасат） ” 勋章。同样获得该勋章的还有著名作家、翻译家、语言保护倡导者卡马尔·阿尔佩伊索娃。

此外，在纳乌鲁兹姆自然保护区工作43年的生态保护专家玛丽亚·泽伊内洛娃以及在石油开采行业工作40余年的艾苏鲁·舒阿克巴耶娃被授予“尊敬（Құрмет）”勋章。

同时，经验丰富的教师詹娜·列夫科维奇获授“尊敬（Құрмет）”勋章，年轻教师玛丽亚·苏里娜获得“沙帕哈特（Шапағат）”奖勋章。直升机飞行员阿克尔克·绍帕塔耶娃因多次参与森林灭火和救援行动被授予“杰出贡献（Ерен еңбегі үшін） ” 勋章。

来自日本的艺术家铃木加农因积极参与推动哈萨克斯坦芭蕾艺术发展，也被授予“杰出贡献（Ерен еңбегі үшін） ” 勋章。

【编译：达娜】