哈萨克斯坦电影在挪威首都奥斯陆展映

报道称，11月19日至12月11日，哈萨克斯坦驻挪威大使馆与沙肯·艾曼诺夫哈萨克国家电影制片厂联合在奥斯陆举办“哈萨克电影日”活动。

活动期间，上述三部本土电影在位于奥斯陆市中心的知名文化机构——Cinemateket電影院集中展映。

Фото: СІМ

此次电影展映以展示哈萨克斯坦不同时期的历史与社会现实为主题，内容涵盖国家形成阶段、民族历史记忆以及当代社会议题，全面呈现哈萨克斯坦社会发展的多重面貌。

活动吸引了挪威官方机构、工商界和社会团体代表，以及学生、外交使团工作人员和当地哈萨克侨民前来观影。

哈外交部指出，此次活动激发了当地观众对哈萨克斯坦历史、文化传统及当代社会的浓厚兴趣，凸显了文化交流在推动两国对话与相互理解中的重要作用。

外交部表示，“哈萨克电影日”已成为推动哈萨克斯坦与挪威文化和人文合作的重要举措之一，为进一步加强两国文化联系注入了新的动力。

Фото: СІМ

【编译：达娜】