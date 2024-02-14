托卡耶夫总统在多哈举行一系列会谈

会见Al Faisal Holding公司董事会主席、卡塔尔商人协会主席谢赫·费萨尔·本·卡西姆·阿勒萨尼时，双方就进一步加强双边经济和投资合作问题进行了讨论。

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托卡耶夫总统指出，与Al Faisal Holding公司的互利合作伙伴关系为增加卡塔尔在哈萨克斯坦的业务份额开辟了道路。 他认为，联合工作将有助于实施新的创新投资项目。

此外，双方还就建筑、旅游和酒店业务领域的合作，以及实施教育领域联合项目的问题进行了讨论。

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会见Qatar Investment Authority公司首席执行官曼苏尔·易卜拉欣·阿勒马哈茂德时，双方就落实联合投资项目和金融领域合作问题进行了讨论。托卡耶夫总统表示，Qatar Investment Authority公司与萨姆鲁克-卡泽纳国家基金之间的互利合作可以成为两国经济伙伴关系的动力。

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曼苏尔·易卜拉欣·阿勒马哈茂德表示，该公司有意进入哈萨克斯坦金融市场，并落实农工产品深加工项目。

此外，双方还就在阿斯塔纳国际金融中心开设哈-卡投资基金问题交换了意见。

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托卡耶夫总统还同Power International Holding公司创始人穆阿塔兹·阿勒哈亚特和拉梅兹·阿勒哈亚特就经济领域互利合作前景进行了讨论。托卡耶夫指出，成功的伙伴关系已成为哈萨克斯坦和卡塔尔投资合作的动力。

哈萨克斯坦总统的访问框架下，Power International Holding公司今天与哈方签署了一系列重要协议。

会谈中，穆阿塔兹·阿勒哈亚特和拉梅兹·阿勒哈亚特表示该公司有意参与卡沙甘油田天然气加工厂，以及贝纽--博佐伊-奇姆肯特和阿克托别-阔斯塔奈天然气管道建设项目。

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会见Nebras Power公司董事会主席穆罕默德·纳赛尔·阿勒哈吉里时，双方就能源领域合作前景和替代能源引资问题进行了讨论。

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托卡耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视实现碳中和。 在这方面，托卡耶夫总统赞赏Nebras Power公司对发展哈萨克斯坦可再生能源领域努力。

穆罕默德·纳赛尔·阿勒哈吉里感谢托卡耶夫总统的会见，并就该公司与萨姆鲁克-卡泽纳国家基金联合在哈萨克斯坦落实水能项目计划进行了介绍。

此外，会谈中还讨论了能源领域减少甲烷废物的合作问题。

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【编译：小穆】