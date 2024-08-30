ESG指数排名：哈萨克斯坦位列第52位，领先独联体和中亚国家

ESG指数评估国家在环境保护、人权、健康与安全等方面的风险，评分范围为0到100分，其中0分代表最低风险，100分则表示最高风险。

与其他独联体和中亚国家相比，哈萨克斯坦的排名优势明显。吉尔吉斯斯坦以37.11的得分排名第54位，摩尔多瓦位居第55位（得分37.19），亚美尼亚则以37.52的得分排名第57位。而乌兹别克斯坦和白俄罗斯的排名则相对较差，分别位居第86位和第88位。更为显著的是，阿塞拜疆、俄罗斯和塔吉克斯坦的排名更低，分别位列第102、106和114位。

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ESG指数涵盖183个国家和地区，包含环境、社会和治理三个子指数，基于65个变量来衡量ESG风险。

哈萨克斯坦在ESG领域的良好表现得益于其发展中的可持续机构对经济的积极影响。例如，据彭博社预测，到2030年，全球ESG资产将达到40万亿美元，占全球管理资产（AUM）的25%。此外，投资者对ESG的兴趣仍然强劲，超过85%的资产管理者计划增加其ESG资产管理规模。

值得一提的是，ESG的可持续发展原则与联合国的可持续发展目标（SDG）高度相关。然而，在全球范围内，分析师对可持续发展目标的前景持较为悲观的态度。根据《可持续发展报告》，自2020年以来，全球在实现可持续发展目标方面的进展已陷入停滞。即使在新冠疫情和其他危机爆发之前，这一进展也相对缓慢。按目前的进展速度，联合国在2015年提出的17个可持续发展目标预计到2030年将无法完全实现，其中84%的任务进展有限，甚至停滞或倒退。因此，联合国已将下一个关键节点设定为2050年，并将对这些目标进行调整。

尽管哈萨克斯坦在ESG指数中的表现优异，但在2023年全球可持续发展目标（SDG）排名中仅位列第66位（共167个国家和地区）。相比ESG指数，这一排名显得逊色许多。因此，在该领域，坚持推进可持续发展目标的企业和发展机构对于哈萨克斯坦来说显得尤为重要，尽管面临挑战，这些机构的作用至关重要。

【编译：达娜】