    11:11, 26 八月份 2025 | GMT +5

    在哈合法外籍劳工逾1.41万人 中国公民数量最多

    哈萨克国际通讯社讯）据劳动和社会保障部新闻处消息，截至2025年8月1日，哈萨克斯坦共有 14 130名合法外籍劳务人员。

    哈萨克斯坦为外籍在哈务工人员设置的工作类别共有四个大类，每个类别都有相应的配额数量。第一类（经理及其副经理） 549人，第二类（下属机构负责人） 2 258人，第三类（专家） 3 786人，第四类（技术工人） 904人。

    此外，还有外籍季节性务工人员 2 889人，以及公司轮班人员 3 744人。

    全国目前有 1 899家企业 雇佣外籍劳工，在这些企业中，本地职工人数总计超过 34.8万人，占用工人数的 96%。

    从行业来看，雇佣外籍劳工的主要行业为：建筑业 – 4 949人；农业、林业和渔业 – 2 930人；采矿业 – 1 369人；制造业 – 1 210人。

    在哈外籍务工人员主要来自以下国家：中国 — 5 120人，乌兹别克斯坦 — 2 478人，土耳其 — 1 042人，印度 — 1 031人。

    为保护本国劳动力资源市场，哈萨克斯坦劳动和社会保障部每年会对雇佣外籍劳务人员实施配额限制。2025年的外国劳动力配额初定为 14 800个名额，占整体劳动力市场的 0.2%。今年3月，根据地方行政机关的需求，配额提升至 16 500个名额。而自2025年8月起，随着季节性工种范围的扩大，配额再次上调至 19 400个名额，即劳动力市场总量的 0.25%。

    【编译：达娜】

    社会 哈萨克斯坦与中国 统计 就业人口 就业
