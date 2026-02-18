在线课程发布者须提供学历或资格证明 政府推进相关立法

别克帖诺夫表示，为加强信息领域网络安全，政府已起草《对在线平台和大众媒体相关问题进行修订和补充的法律》草案，并对《行政违法法典》提出相应修改。相关法律草案引入多项新规范，旨在加强对在线平台内容传播的监管。

其中，法律草案明确规定，如在线平台未执行主管部门关于删除违法内容的指令，将承担相应行政责任。此外，针对在网络平台发布教育课程或教学材料的用户，草案提出必须附带说明其具备相关专业知识的声明，并注明学历证书或相关资格证书信息。

政府指出，该举措旨在提高在线教育内容的专业性和透明度，防止误导性或不具备专业依据的教学内容传播，从而更好保护消费者权益。

据悉，上述法律草案已于今年1月根据政府立法程序提交相关国家机关协调审议，后续将在完成必要程序后推进立法进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】