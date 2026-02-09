马吉利斯议员建议在新宪法中强化所有权平等保护原则

—作为民族企业和企业家的政治代表，“光明之路”党希望在新宪法草案的讨论框架内，关注另一个具有制度性意义的问题。众所周知，对于任何经济体而言，所有权制度的地位对提升投资吸引力、营造良好商业环境具有关键作用。同时，当前全球范围内正在发生的深刻变革也表明，所有权关系亟需进行规范和现代化调整。现行宪法仅规定了两种所有制形式——国家所有制和私有制，而现代经济学至少区分出5到6种不同类型的所有制，-佩尔瓦舍夫表示。

据他介绍，芬兰、立陶宛、拉脱维亚、阿塞拜疆等国宪法中，除国家所有制和私有制外，还明确确立了市政所有制。巴西和印度的宪法则引入了集体所有制。一些国家为鼓励经济多元化发展，甚至未对所有制形式设定限制性清单。

—基于此，我代表“光明之路”党建议，将新宪法草案第8条第1款表述为：“在哈萨克斯坦共和国，所有形式的所有权均得到承认、保障并受到平等保护。”我们坚信，这一规范将对经济发展产生积极影响，进一步强化企业、社会与国家之间的关系，彰显国家对各类所有权形式的全面支持与保护，-他强调。

【编译：阿遥】