托卡耶夫在突厥斯坦发表重要讲话 聚焦宪法改革与国家发展

托卡耶夫总统表示，保护这座古城的独特历史风貌、守护文化遗产以及推动该地区持续发展，是国家面临的重要任务之一。

—作为国家元首，我对此高度重视。一年前，哈萨克斯坦通过了关于突厥斯坦市特殊地位的专项法律。目前来看，该州发展势头总体良好，各项工作正有序推进，-托卡耶夫说。

国家元首指出，去年该地区经济增长14%，各领域均呈现积极态势。

—据政府数据显示，突厥斯坦州绝大多数居民点已接入清洁饮用水，但部分地区仍存在困难，相关部委需会同州政府尽快加以解决。在天然气供应方面，目前已覆盖全州约90%人口。此外，全州新建83处社会设施。在“未来学校”国家项目框架下，兴建了16所教育机构，农村地区新建35处医疗设施，-托卡耶夫说。

Фото: 总统府

国家元首在讲话中强调，突厥斯坦曾作出过决定民族命运的重大决策。

—我们绝不能忘记，历史上突厥斯坦曾是哈萨克汗国的政治中心之一。在这一地区，曾作出过决定民族命运的至关重要的决策。三百年前，在奥尔达巴斯举行的伟大库鲁尔泰对国家未来产生了深远影响。这一独特集会意义非凡。在库鲁尔泰上，哈萨克汗国三个玉兹的毕官和贤达悉数集结，汇聚在同一旗帜之下。依靠民族大团结，英勇的先辈们在昂拉海战役中取得历史性胜利，向外界展示了哈萨克民族团结的力量。这种关乎国运与英勇的传统从未中断。我们正延续这一历史道路，在全国范围内举行具有权威性的集会。众所周知，第二届国家库鲁尔泰已在突厥斯坦举行。今年5月中旬，突厥国家组织成员国元首峰会也将在突厥斯坦举行。这是在当前变幻莫测的国际局势下举办的一项极为重要的国际活动。政府和州政府应高度重视，确保会议组织工作万无一失，-托卡耶夫总统表示。

国家元首强调，哈萨克斯坦正进入一个根本性变革时期。作为一个国家，哈萨克斯坦已成功实施宪法改革。这次改革具有特殊的历史意义，无疑将对国家发展产生深远影响。在全民公投中，全体公民为了国家的美好未来、为了年轻一代，作出了历史性选择。获得人民支持的、真正的“人民宪法”已经奠定基础。宪法是引领国家未来、确定民族目标与愿景的根本性文件，是我们的“北极星”。这一点也得到了国际社会的广泛认可。

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托卡耶夫对参与公投、关心国家命运的全体公民表示衷心感谢。

—民众积极参与公投，这令人欣慰。这次投票充分展现了我们的团结。这一过程意义重大，因为我们清晰感受到了公民的爱国主义精神。突厥斯坦民众始终积极参与国家事务，广泛支持正在推进的改革。这一次，你们再次树立了团结一致的典范。在支持基本法的地区中，突厥斯坦州位居前列。在神圣的突厥斯坦，我向所有关心国家命运的公民表示诚挚感谢，-他说。

国家元首指出，新宪法首先是为了年轻一代的福祉而制定。

—在全民公投中，年轻人的积极性、创造力和责任感得到了充分体现。作为忠于祖国、思想开放、富有创造力的公民，他们为自己的光明未来作出了选择。新宪法首先是为了年轻一代的福祉而制定的。如果说这是一份献给年轻人的文件，也并不为过。居于高位的“人民宪法”将为年轻人指明方向，照亮人生道路。新基本法将与年轻一代共同长存，-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统强调，只有真正心系国家的后代，才能为哈萨克斯坦的繁荣作出巨大贡献。

—目前突厥斯坦州约有70万名年轻公民，占全州总人口的三分之一。可以充满信心地说，这片神圣之地历史越是深厚，未来就越加光明。在年轻人如此集中的地区，我想再次强调：作为总统，我对国家青年、他们的知识、才能和力量寄予厚望。只有真正心系国家的后代，才能为哈萨克斯坦的繁荣作出巨大贡献，-他说。

托卡耶夫强调，国家的未来掌握在爱国、务实、负责任的青年手中，这是不争的事实。

—真正的爱国者，首先是那些忠于职责、诚实劳动的人。通过诚实劳动获得的财富才会带来福祉。懒惰、散漫的人永远无法成为真正的爱国者。我们的社会不需要空洞的口号、无意义的闲谈、苍白的许诺或华丽的辞藻，我们需要的是实干。爱国主义不是靠华丽辞藻在公众面前展示，而是首先体现在为国家尽责，用实际行动表达对祖国的忠诚，-他说。

国家元首表示，勤劳应成为融入民族品格的重要特质。无论是在幼儿园、学校、大学、科研机构、医疗领域、生产企业还是商贸服务点，更不用说公职和军事领域，各行业的核心价值都应是诚实劳动与诚信服务。

—为此，去年我们在全国范围内大力弘扬劳动技能，倡导尊重劳动者。这绝非阶段性的活动，而是国家意识形态的重要组成部分，因此必须长期坚持。劳动没有高低贵贱之分，不应为诚实劳动感到羞愧，所有劳动都是光荣的。这些道理，每一位年轻人都应深刻理解。勤劳应成为融入民族品格的重要特质。显而易见，没有勤劳，就没有发展与进步。“进步”不会作为特邀嘉宾来到我们国家，也不会作为昂贵礼物被赠予我们。要实现进步，全社会必须像一个整体那样坚定、协调地运转。同时，进步与崛起不仅体现在高科技或科学领域的成就，更体现在各行各业普遍付出的辛勤劳动之中，-他说。

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托卡耶夫强调，正如新宪法序言所述，这部“人民宪法”是在深刻意识到对后代责任的基础上通过的。

—但这只是漫长道路的起点。我们必须不畏任何障碍和困难，引领国家走上文明发展之路。民族的历史命运掌握在我们自己手中。除了哈萨克斯坦，我们别无故土。坦率地说，除了我们自己，没有人会比我们更关心哈萨克斯坦的发展与崛起。因此，当代人必须为祖国的长远未来创造一切必要条件。毫无疑问，哈萨克民族的历史是一部充满磨难的复杂历史，这一点众所周知。但在当代，我们无需反复沉溺于痛苦、渲染阴霾或停留在悲情之中。我们的民族应以希望的目光面向未来，根据时代进步不断调整自身品格与生活方式。一个沉郁的民族难以获得幸福与成功，这是生活的法则。应引导青年关注高科技与工程技术，因为当今国家发展的关键在于技术和先进工艺，尤其是人工智能。作为一个民族、一个国家，我们必须在这场伟大的历史进程中赢得胜利。这是我们最重要的任务与使命，-他说。

托卡耶夫指出，从历史中可以清楚看到，建立法治国家始终是先辈们的崇高理想。

—不久后，关于总统、库鲁尔泰、人民理事会、阿斯塔纳地位以及国家行政区划的5部新宪法性法律将提交议会审议。通过库鲁尔泰、人民理事会等机制，将形成人民主权的先进实践模式。在纪念奥尔达巴斯库鲁尔泰300周年之际，根据新宪法恢复库鲁尔泰制度，具有重要象征意义。此外，还需修订8部宪法性法律和60余部普通法律（包括主要法典）。这一系列举措无疑将对国家未来产生深远影响。哈萨克大地数百年来一直遵循独特的草原法典。从历史中我们深知，建立法治国家是先辈们的神圣目标，-他强调。

国家元首指出，完全有理由将“人民宪法”称为强大、先进、文明的哈萨克斯坦新章程。

—宪法的核心目标是维护国家独立、主权和领土完整，保障公民的权利与自由。同时，宪法确立了法治与秩序原则，加强人力资本（包括发展教育、科学与创新）、弘扬劳动价值以及保护自然环境等战略任务。在国家历史上，宪法首次将国家本币与国旗、国徽、国歌并列，确立为国家象征。同时，志愿服务的无私奉献也被赋予宪法地位，-他说。

国家元首表示，宪法明确规定，哈萨克斯坦公民有义务保护历史文化遗产，爱护历史文化古迹。

—我认为，这对于拥有丰富历史遗产的突厥斯坦民众来说，是一项重要创新。一个不立足于自身独特性和本土文化的国家，难以走上可持续发展的道路。我们——生活在同一国家的团结的哈萨克人民，应以新基本法为指引，攥指成拳，进一步巩固国家地位。借此机会，我还想提及一项重要事项。我在国家库鲁尔泰会议上曾谈到伟大的霍贾·艾哈迈德·亚萨维。我们应在世界范围内，尤其是在大国中广泛宣传亚萨维，同时也要让哈萨克斯坦民众首先对其家喻户晓。应创作关于这一历史人物的高质量文学作品和影视作品，在全国各地开展对其精神遗产的系统研究与传播。近期我将签署法令，将霍贾·艾哈迈德·亚萨维勋章纳入国家奖励体系。这一高等级奖项将授予国内外知名学者以及国家和社会活动家，该勋章必须具有崇高地位，-托卡耶夫强调。

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会上，托卡耶夫总统还就当前国际局势向有关国家发出呼吁。

—近年来，国际地缘政治形势复杂多变，许多国家爆发武装冲突甚至战争，对世界经济产生了负面影响。从中东局势可以明显看到这一点，冲突已严重恶化。我认为，在这样的冲突中，最终不会有任何国家获得真正利益。我想在这片圣地向所有国家和国际社会发出呼吁：首先必须停止针对民用和经济目标的打击，随后启动谈判。哈萨克斯坦在这一复杂局势中不谋求调解人角色，但愿意提供本国领土作为和平谈判的平台。我认为，在突厥斯坦举行此类谈判具有可行性。当然，这取决于冲突各方首先作出积极决定。我的提议体现了哈萨克民族的善意。在尚未为时过晚之前，有必要停止军事行动并开启对话，否则不仅全球经济将面临危机，许多民族的和平生活也将受到破坏，世界稳定的基础也会被动摇，-他说。

国家元首强调，为使哈萨克斯坦真正成为繁荣领先的国家，国家已启动大规模系统性工作。

—当前绝非可以松懈之时。全球与地区竞争日趋激烈。为实现国家长远发展，我们已开展大规模系统性工作，并初见成效。例如，加工工业已连续两年保持6%以上增长。据政府数据显示，去年全国新建190家企业，创造2.2万余个就业岗位。农业领域投产250个项目，国家财政拨付超过1万亿坚戈补贴农户，这在独立以来尚属首次。同时，我们仍需提高农业效率，扩大产值。今年将建设和改造222个水利设施，全国37座热电站正在维修，科克舍套、塞梅和厄斯克门将新建热电站。今年还将更新440座变电站和超过1.7万公里电网。去年新建和修复铁路1500公里，创下纪录；今年计划铺设并投入使用3700公里新铁路。公路方面，去年维修总长1.3万公里道路，其中包括3000公里地方道路；今年还将修复2300公里地方道路。未来三年内，3.2万公里道路将达到规范标准。交通具有特殊战略意义，道路改善将直接提升民生、促进发展。同时，我们还要追求更高目标。我坚信，新宪法将为国家开启新的发展路径，保障我们取得更大成就，-他说。

会见结束时，国家元首向为国家发展作出重大贡献的当地居民颁发了国家奖项。

Фото: 总统府

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【编译：阿遥】