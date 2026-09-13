哈萨克斯坦计划在每个区和城市设立家庭支持中心

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦文化和信息部新闻处消息，今年以来，全国已有超过5万名公民向家庭支持中心寻求帮助。

今年家庭日期间，哈萨克斯坦各地区共举办1000余场活动，覆盖近1.2万人。各地组织开展了主题活动、交流会、研讨会和宣传教育活动，内容涉及弘扬家庭和民族价值观、提高父母在子女教育方面的知识和技能、促进儿童和青少年健康以及预防家庭暴力等。

巩固家庭制度是总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视的国家政策优先方向之一。在这方面，哈萨克斯坦共和国新宪法具有重要意义。新宪法明确，婚姻是由国家依法登记的男女双方自愿、平等结合的关系。

此外，哈萨克斯坦于2024年通过关于保障妇女权利和儿童安全问题的法律。根据该法，家庭暴力被追究刑事责任，同时进一步加大了对各种针对儿童暴力行为的责任追究力度。围绕落实相关法律规定，哈萨克斯坦制定了一系列综合措施，以预防家庭暴力、巩固家庭制度并保障未成年人安全。

文化和信息部表示，为进一步加强面向家庭的针对性援助，家庭支持中心的工作机制已经得到完善。目前，全国共有160个家庭支持中心，未来计划将其数量增加至208个，实现哈萨克斯坦每个区和城市均设有家庭支持中心。

自2026年初以来，已有超过5万名公民向家庭支持中心寻求帮助，超过4.3万个家庭获得咨询服务，近6000个家庭被纳入长期社会帮扶体系。

文化和信息部指出，这些中心为家庭提供综合性援助，同时帮助预防社会风险，并为陷入生活困境的公民提供支持。

此外，哈萨克斯坦已经制定并通过《2025—2027年维护和巩固家庭与婚姻制度行动计划》。该文件旨在预防离婚，引导公民有意识地为家庭生活做好准备，并培养负责任的育儿文化。

在文化和信息部支持下实施的“父母学院”项目也在持续推进。该项目旨在巩固家庭制度，提高父母在子女教育方面的知识和技能，并培养负责任的家庭教育文化。2026年，计划通过该项目在全国覆盖超过4万人，包括家长、教师以及社会领域专业人员。

在国家家庭政策框架下，为公民兼顾工作和家庭责任创造有利条件的相关措施也在持续实施。文化和信息部与联合国人口基金共同推进“家庭友好型工作场所”项目，旨在发展充分考虑员工家庭状况和家庭责任的企业文化，并为在职父母提供支持。

2026年，面向国家机关和用人单位代表的培训项目正式启动，旨在推动各类机构采用兼顾员工家庭责任的工作方式。相关措施旨在进一步增强家庭内部的团结与支持，并强化国家与社会在保障家庭安全和福祉方面的共同责任。