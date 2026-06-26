阿拜州在乌鲁木齐设立投资服务办公室 搭建对华招商新平台

阿拜州州长别热克·瓦里出席揭牌仪式并致辞表示，该办公室的设立将进一步提升阿拜州在国际投资市场上的吸引力，同时为与中国投资者建立直接、高效的沟通机制提供有力支撑。

—我们高度评价中国合作伙伴对阿拜州发展的关注，以及双方推动务实经贸合作的积极意愿。乌鲁木齐作为重要的经济和物流枢纽，新办公室的设立，将为有意赴阿拜州投资兴业的投资者、企业家和企业代表搭建一个直接、公开、透明的沟通平台，-别热克·瓦里表示。

揭牌仪式结束后，别热克·瓦里在新设办公室会见了部分外资企业代表，双方围绕进一步拓展合作空间、推动联合项目落地等议题进行了深入交流。

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据了解，阿拜州与中国新疆维吾尔自治区拥有250多公里共同边界。作为连接两地的重要通道，巴克图口岸在促进区域经贸合作方面发挥着重要作用。今年1月至4月，阿拜州与中国双边贸易额达到9.52亿美元，同比增长43%；其中出口额为8.42亿美元，同比增长41%。

消息称，新成立的投资服务办公室将面向有意赴阿拜州投资的中国企业和投资者，提供信息咨询及组织协调等服务。其主要职责包括受理潜在投资项目申请并开展初步评估，协助准备项目资料，组织商务洽谈对接，并将相关建议提交塞梅社会创业公司总部作进一步审核。

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需要说明的是，该办公室作为投资服务平台开展工作，不承担哈萨克斯坦共和国外交、领事或其他官方代表机构职能，也不具备办理签证、行政许可、发放政府扶持资金等权限，更无权作出相关行政决定。其主要任务是为投资者提供专业的信息咨询服务，并为双方建立高效、顺畅的商务合作渠道创造便利条件。