卡拉干达州在乌鲁木齐设立“专属办公室” 有望推动出口体系化发展

日前，在卡拉干达州州长叶尔玛甘别特·布列克帕耶夫访华期间，卡拉干达州政府、萨热阿尔卡社会创业集团以及QazTrade三方签署了相关备忘录。

QazTrade总经理阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫介绍了这一举措的重要意义。

—社会创业集团是整合地区企业、推动其商品成体系进入中国市场的关键工具。如今，萨热阿尔卡社会创业集团将借助我们的平台，与中国采购中心直接对接，并在当地市场站稳脚跟。-他说。

今年1月至10月，哈萨克斯坦与中国的贸易额达398亿美元，同比增长8.8%。其中，出口增长18%，进口增长3.6%。

尽管整体贸易保持增长，但各地区的出口多年来缺乏系统性。大多数企业只能实现一次性对华发货，由于缺乏持续供应，中国市场上最具竞争力的领域被其他国家的企业占据。

卡拉干达州在乌鲁木齐设立代表处，被认为将有助于改变这一局面。众所周知，在中国市场未饱和领域率先入局的地区，将获得明显的优先优势。投资者也更倾向于选择那些在中国具有明确布局的州市。最终，各地区都有机会形成自身稳定的出口方向。

QazTrade驻中国代表叶尔汗·叶尔肯呼吁其他地区也加快设立代表处，并指出开展此项工作所需的关键步骤：充分利用QazTrade既有基础设施，明确20种主要出口商品，准备高质量的投资项目，并将代表团访问从形式性安排转变为以实际成果为导向的B2B（企业对企业）洽谈。

这种模式未来还将推广至其他地区。萨热阿尔卡社会创业集团代表处的设立，为哈萨克斯坦与中国在地区层面推进具体而长期的合作开启了新模式。

【编译：阿遥】