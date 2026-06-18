托卡耶夫在医疗工作者日致辞：政府应全面更新医疗基础设施 持续提升医疗服务水平

（哈萨克国际通讯社讯）在医疗工作者日来临之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日在总统府举行会见活动，向全国医务工作者致以节日祝贺，并就医疗卫生事业发展发表讲话。他在讲话中就医疗体系发展、基础设施建设、医疗人才培养、医护人员权益保障、数字医疗和医学教育等议题发表看法并提出要求。

托卡耶夫表示，医疗卫生事业始终是国家重点发展领域。

- 国民健康是国家最宝贵的财富。因此，发展医疗卫生事业是国家的战略任务。医疗工作者为维护人民健康作出了不可估量的贡献。作为国家元首，我向所有长期奋战在医疗卫生领域的工作人员表示诚挚感谢。 - 总统说。

总统还感谢医疗卫生系统工作人员积极参与今年3月举行的全民公投。

Photo cerdit: Akorda

- 在这场重要政治活动中，全国人民团结一致，作出了历史性选择。医疗卫生工作者也积极参与其中。公民们以实际行动支持新宪法，为国家未来发展开辟了新的道路。- 总统说。

托卡耶夫指出，新宪法高度重视国民健康问题。

- 我们首次从更广泛的层面关注国民健康问题。宪法明确了维护社会秩序、保护生态环境和珍惜自然资源等原则。这表明，保障生命健康不仅是医疗工作者的职责，也是整个社会共同承担的责任。- 总统说。

谈及医疗卫生领域近年来取得的成果时，总统表示，去年全国居民平均预期寿命已接近76岁。过去三年，孕产妇死亡率下降35%，婴儿死亡率下降24%，均创独立以来最低水平。

- 过去七年，全国新建医疗卫生设施近1300个。医疗保险体系也根据时代要求进行了现代化改革。- 总统说。

托卡耶夫指出，目前全国医疗系统共有超过28万名从业人员，提高医务工作者社会地位和职业声誉仍是国家的重要任务。

Фото: Акорда

- 必须高度重视医务人员安全问题。因此，今年年初我签署了关于追究对医务人员实施暴力行为者刑事责任的法律。这一决定完全符合正在我国社会牢固树立的‘法律与秩序’原则。- 总统说。

总统同时强调，应进一步加强社会公共礼仪和行为规范建设。

- 哈萨克斯坦是法治国家。法治不仅体现在宪法条文中，更应体现在每个人的日常行为之中。公民应当在公共场所、工作岗位以及社会生活中展现应有的文化素养和相互尊重。我们需要通过弘扬这些价值观，在社会中树立新的伦理规范，而医疗工作者应在这一方面发挥表率作用。- 总统说。

托卡耶夫表示，国家在加强医务人员法律保护的同时，也持续改善其社会保障水平。

- 过去三年，国家对医疗行业的支持规模增加了7倍。医务人员工资持续提高，仅今年就为此拨款330亿坚戈。- 总统说。

他说，相关措施有效改善了行业人才状况。针对偏远农村地区医务人员，国家继续实施专项支持政策。去年共有530名医生获得总额45亿坚戈的一次性补助。

Фото: Акорда

谈及基础设施建设时，总统表示，“乡村医疗卫生现代化”国家项目第一阶段已顺利完成。自2023年以来，全国新建655个基层医疗卫生机构，今年还将完成32家区级医院现代化改造。

- 首都和各地区正在建设新的专业科研机构、多学科医院、现代化诊所和围产中心。但未来仍有大量工作需要完成。目前全国仍有1.4万多个超期使用的医疗设施继续运行。因此，政府必须对全国医疗卫生基础设施实施大规模更新改造，并全面升级其物质技术基础。- 总统说。

托卡耶夫认为，医疗体系当前面临的主要挑战仍然是专业人才短缺，尤其是在农村地区。

- 最重要的问题是消除高素质专业人才短缺现象，而这一问题在农村地区尤为突出。应制定基层医疗卫生人员支持计划，让最先向群众提供帮助的工作人员切实感受到国家关怀，享有合理薪酬、完善社会保障以及长期扎根基层的激励机制。- 总统说。

总统还强调，医学教育现代化对于国家未来发展具有重要战略意义。

- 令人欣慰的是，专业医学院校正在从传统教育机构逐步转型为科学研究和高新技术中心。教育体系不断完善，临床教学持续加强，实习培训将成为完整的职业培养阶段。未来毕业生将以具备独立执业能力的医生身份进入医疗系统。- 总统说。

Фото: Акорда

托卡耶夫表示，应继续支持国内重点医学院校建设。

- 我认为，应继续支持我国领先医学院校的发展壮大，它们已经成为培养新一代医疗人才的重要基地。- 总统说。

总统同时支持授予阿斯塔纳医科大学国立大学地位的提议，并建议以哈萨克斯坦著名科学家、营养学与预防医学奠基人、哈萨克斯坦劳动英雄托列格尔德·沙尔马诺夫的名字命名该校。

此外，他还支持政府和医学界提出的建议，将卡拉干达国立医科大学命名为该校创始人、长期校长彼得·莫伊谢耶维奇·波斯佩洛夫的名字。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦作为社会国家，始终高度重视医疗和社会保障领域投入。

- 去年仅共和国预算用于社会领域的支出就超过9万亿坚戈。免费医疗保障计划是宪法规定的重要义务，也是我国社会政策的重要成果之一。- 总统说。

总统还特别提到人工智能和数字技术在医疗领域取得的积极成果。

- 借助数字技术，诊断时间缩短了四倍，恶性肿瘤检出率提高了30%。人工智能正在帮助医生作出复杂临床决策。目前全国已有1800多家医疗机构实现数字化，信息系统整合使行政负担降低了40%。我们将继续推进这一方向的发展。- 总统说。

讲话最后，托卡耶夫以一封来自卡拉干达州居民的感谢信为例，讲述当地医生成功挽救一名4岁儿童生命的事迹，并高度评价医务工作者的奉献精神。

- 国家始终支持这样的爱国者和负责任的公民。今天，我已签署总统令，向一批为发展国家医疗事业和保障人民健康作出突出贡献的医疗工作者授予国家荣誉。这不仅是国家的表彰，更体现了人民对整个医疗界的尊重和感激。- 总统说。

总统最后再次向全国医务工作者致以节日祝贺。

活动结束后，国家元首与医疗卫生领域代表合影留念。