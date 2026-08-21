哈萨克斯坦在北京推介水领域国际倡议

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、哈萨克斯坦外交部代表、哈常驻上合组织秘书处代表、哈科研机构代表，以及中国水利水电科学研究院、中国社会科学院等中方相关机构的代表出席了活动。

哈萨克斯坦大使在圆桌会议上发言时指出，水议题对于保障地区稳定、经济可持续发展和粮食安全日益重要。特别强调了在气候变化和水资源压力不断增大的背景下，加强国际合作与共同寻求解决方案的必要性。

会议指出，哈萨克斯坦与中国在跨界水资源领域拥有丰富的合作经验。双方有意进一步发展在合理用水、水利基础设施现代化改造、数字技术应用和科研经验交流等领域的合作。

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与会者特别关注了哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫在水领域提出的国际倡议。会议具体介绍了哈方关于设立上合组织水问题研究中心作为分析水领域挑战和制定共同解决方案的常设科研专家平台的做法，以及关于在联合国框架下建立国际水组织的倡议。

圆桌会议期间，哈中两国专家讨论了水安全问题、水资源共同利用与保护、气候变化影响、中国河湖治理经验，以及在上合组织框架内发展合作的前景等议题。

与会者强调了扩大哈中两国相关科研机构和专家直接联系、交流经验以及在水利领域应用现代科技解决方案的重要性。

会议成果表明，双方有意愿进一步推动哈中专家对话发展，并加强务实合作，以造福两国可持续发展和水安全保障。