阿伊姆别托夫：太空研究规划在即 哈国宇航员终将再度启程

阿伊姆别托夫透露，目前，哈萨克斯坦的科研机构正在制定一项太空研究规划。

-没有明确的科研计划，单纯将宇航员送入太空意义不大。当这一计划制定完成后，下一位哈萨克斯坦宇航员的名字将会揭晓。寻找合适的宇航员候选人并不困难，因为当代年轻人发展全面。我们这一代人中，很多人不遵循健康的生活方式，但如今的年轻人普遍热爱体育、崇尚科教。-他说。

在谈及太空探索的未来时，阿伊姆别托夫呼吁哈萨克斯坦应更加重视和平目的的太空探索。他指出，每当有人质疑太空探索的必要性时，往往忽视了其背后的长远价值。例如，月球没有大气层，但其收集到的材料可能揭示宇宙起源的秘密。此外，太空中的小行星不仅可能由岩石构成，还可能包含铁或金等贵金属，这些都是值得研究的重要资源。

阿伊姆别托夫特别强调，若对航天事业持消极态度，哈萨克斯坦只能跟随发达国家的步伐，而无法在这一领域取得自主创新的发展。

值得一提的是，阿伊姆别托夫于2015年9月2日飞入太空，并在那里度过了10天，成为第三位登上太空的哈萨克斯坦宇航员。

【编译：阿遥】