谷歌计划在美国投放3200万只蚊子

（哈萨克国际通讯社讯）近日，谷歌正通过其母公司Alphabet旗下的生物技术公司，寻求美国监管部门的批准，计划在未来两年内在加利福尼亚州和佛罗里达州投放多达3200万只蚊子。

这项计划是谷歌长期开展的“调试项目”的一部分，旨在减少蚊子数量，限制蚊媒疾病的传播。

该项目的目标并非永久性地增加蚊子数量，而是随着时间的推移逐步减少它们的数量。该项目依赖于释放经过特殊培育、无法产生可育后代的雄蚊。当这些雄蚊与野生雌蚊交配时，蚊卵无法孵化，从而在多个繁殖周期内逐渐减少蚊子的总数量。

研究人员希望减少蚊子的数量，从而能够降低蚊子传播疾病的风险。该项目的技术基本原理被称为不育昆虫技术，可以追溯到20世纪50年代，并已成功用于防治果蝇、螺旋蝇和苹果蠹蛾等农业害虫。2017年至2019年间，该公司开展了一项试点项目，陆续投放了约4800万只不育雄蚊。项目数据显示，试验期间，当地叮咬人的雌蚊数量急剧下降，部分地区降幅高达95%。

该提案目前正在接受美国环境保护署（EPA）的审查，监管机构正在征求公众意见，之后才会决定是否颁发蚊子释放实验许可证。如果获得批准，该计划可能成为美国规模最大的蚊虫控制行动之一。