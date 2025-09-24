托卡耶夫在联合国大会期间出席中国全球倡议高级别会议

托卡耶夫总统对中方举办此次意义重大、时机恰当的会议表示感谢。

—我们高度赞赏中国国家主席习近平的远见卓识，以及他为推动建立更加公平、包容和高效的国际合作所作出的努力。在此背景下，哈萨克斯坦完全支持中国为应对地缘政治和经济挑战而提出的全球倡议。—托卡耶夫强调。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦支持“全球发展倡议”（Global Development Initiative），这一倡议有助于尽快实现可持续发展目标。

—这与中国国家主席习近平在天津举行的上海合作组织峰会上提出的另一项战略倡议——“全球治理倡议”（Global Governance Initiative）相一致。这一倡议将对当今动荡不安的世界产生积极影响，并帮助许多国家更清晰地表达自身的目标和愿望。联合国将在其中发挥核心作用。-托卡耶夫说。

托卡耶夫强调，该倡议为解决一些紧迫问题提供了途径，例如坚持主权平等、维护国际法至上、强化多边机构，以及推动以人民福祉和利益为核心的世界秩序。

Photo credit: Akorda

—“全球治理倡议”首先将确保各国能够公平获取数字技术、安全的网络空间和外层空间资源。这对于制定人工智能使用的法律规范和道德标准尤为重要。在这一点上，哈萨克斯坦支持中国提出的成立世界人工智能合作组的倡议。-国家元首指出。

托卡耶夫还提到，“全球治理倡议”与已有150多个国家参与的“一带一路”战略目标高度契合。

最后，托卡耶夫强调，在全球倡议框架下的合作，将有助于实现联合国的核心目标。

【编译：阿遥】