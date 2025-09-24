特朗普在联合国大会强调“主权、反对全球主义”并指责中印继续购买俄油

在讲话中，特朗普对联合国未能有效解决部分冲突提出批评，称该组织“言辞强烈却缺乏后续行动”，并呼吁主权国家联合应对“恐怖主义、失控移民、生物武器以及文化身份流失”等威胁。演讲中他多次强调国家边界和治安的重要性，称应当“拒绝过去失败的做法”，并号召各国“维护自身边界与文化”。

针对俄乌冲突及相关能源问题，特朗普直接点名中国与印度，表示“中国和印度通过继续购买俄罗斯石油，成为正在进行战争的主要资助者”，并批评即便是部分北约国家也未切断对俄能源的购买。

.@POTUS: In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs... But for those tariffs to be effective, European nations would have to join us in adopting the exact same… pic.twitter.com/b4WvZ7dC1F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025

特朗普将这一问题与贸易、制裁与国家安全联系在一起，称许多国家在贸易与气候问题上“遵守规则的国家其工厂被不遵守规则的国家掠夺”，并以此解释对外关税措施的必要性。

在能源与气候政策方面，特朗普在台上称“如果你们不摆脱‘绿色能源’骗局，你们的国家将会失败”，并将绿色能源政策与国家衰落相联系，借此抨击当前部分国际气候政策与减排路径。

除了上述具体指责外，特朗普在演讲中还呼吁各国共同终止生物武器研发，强调打击贩运毒品和跨国犯罪，并多次以强硬措辞谈及移民与边界管控问题。

分析人士指出，特朗普此次发言在措辞与议题选择上延续了其“以国家主权优先”的外交思路：一方面以尖锐言辞指责个别国家在能源与贸易方面的行为，借以为美国的贸易与制裁政策正当化；另一方面对联合国的作用提出质疑，呼吁更多以双边或“主权国家联盟”为核心的治理方式。

就对华关系而言，点名中国在俄罗斯能源购买问题上所扮演的角色，可能在短期内对中美在多边场合的互信与沟通造成额外压力；但其影响还将取决于其他主要国家的回应、能源市场的实际流向以及外交与经贸层面的后续互动。

在当前复杂的地缘政治与能源转型背景下，此类言辞既可能促使有关国家在公开场合采取更明确立场，也可能引发外交层面的交锋与政策调整，需密切关注未来各方在制裁、能源供应及多边机制中的实际动作。

【编译：木合塔尔·木拉提】