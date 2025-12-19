托卡耶夫总统在联合国大学发表演讲：呼吁恢复战略信任，提出在阿拉木图设立分校

总统表示，能成为中亚国家元首中首位在这一著名学府演讲者，是莫大荣幸。这体现了国际社会对哈萨克斯坦日益增长作用的真正尊重，以及对哈萨克斯坦推动多边主义与全球安全的认可。

托卡耶夫总统回顾了自己在联合国的工作经历：曾担任联合国副秘书长、日内瓦办事处总干事及裁军会议秘书长，并表示他对联合国怀有特殊情感。

总统祝贺联合国大学成立50周年，赞扬其为全球福祉制定实际解决方案的贡献。

托卡耶夫总统谈及自身原则与日本伦理的共通：和谐、智慧与负责任领导是真正力量源泉。

“7世纪圣德太子写道：‘和谐应高于一切。’这一原则如今在国家治理与国际关系中发挥关键作用，并在哈萨克斯坦外交政策中清晰体现。”

对全球冲突升级表达担忧

总统分享了对危机加剧、多边合作机制显著弱化的看法。

“过去十年，全球武装冲突增多并升级。去年军费开支达2.7万亿美元，前所未有。大国战略竞争达到顶峰，导致联合国安理会无力解决重大国际冲突。”

托卡耶夫总统认为，国际机构有效运转需恢复相互信任。

“战略信任新文化应成为国际合作与集体决策基础。哈萨克斯坦通过亚洲相互协作与信任措施会议及世界与传统宗教领袖大会等平台持续推广这一原则。面对当今挑战，没有国家能独力应对。只有根本性、高效集体行动才能产生长期效果。联合国作为无可替代的普遍国际关系调节机构，必须继续发挥核心作用。”

呼吁联合国全面改革

总统指出，由于地缘分裂加剧与大国信任下降，联合国能力日益受限。

“联合国全面改革不应停留在讨论层面，而应成为共同优先与战略需求。任何重大改革必须符合联合国宪章。主权、领土完整及和平解决争端等基本原则必须严格遵守，不应给予任何人特权。但宪章某些条款已不符合21世纪要求，特别是对日本等大力支持联合国的国家存在不公。世界已变，宪章未能跟上变化。是时候通过负责任对话，确保宪章未来可靠与相关性。”

总统呼吁扩大中等国家在安理会参与，特别是亚洲、非洲与拉丁美洲国家。

“安理会应清晰听到负责任中等国家的声音。在大国分歧时，它们可发挥调解作用。哈萨克斯坦将外交使命与此方向相连。我们奉行基于坚定立场的平衡、建设性、多向量外交。这符合国家利益，并体现作为发展中等国家对联合国宪章的坚持。”

总统借机感谢前日本外相川口顺子女士对哈日关系及“中亚+日本”峰会倡议的贡献。

哈萨克斯坦与邻国全面战略伙伴关系

总统表示，哈萨克斯坦作为可靠伙伴广受认可。

“哈萨克斯坦与邻国——俄罗斯、中国及中亚国家发展全面战略伙伴关系。我们视睦邻为连接整个欧亚信任与互联的战略优势。同时扩大与美国、欧盟长期合作，加强与中东、亚洲及全球南方联系。日本对哈萨克斯坦意义重大。我们愿进一步深化友谊，在分裂世界中平衡、坦诚立场助力建设性外交。”

全球安全体系不应依赖核武器

演讲特别关注核威胁升级。托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与日本对核武器危害理解最深。

“广岛、长崎与塞梅悲剧提醒核武器需高度负责与克制。哈萨克斯坦独立后关闭塞梅核试验场、放弃世界第四大核武库，这是战略远见而非弱点。我们证明和平与人类安全更重要。三十余年后，这一立场不变：全球安全体系不应依赖核武器。国际社会应积极推动全面核裁军，促进全面禁止核试验条约生效。哈萨克斯坦呼吁核大国恢复高层对话，并采取更大胆多边行动消除核使用或试验威胁。哈萨克斯坦与日本在此领域可向世界展示正面形象，在核大国僵局时发挥调解与务实领导作用。”

联合国大学在人工智能国际研究中的独特潜力

总统回顾哈萨克斯坦在联合国框架内提出建立国际水组织倡议，并建议联合国大学支持此事业并积极参与科研。

谈及未来，托卡耶夫总统称人工智能是塑造当代面貌的决定性力量，但风险不容忽视——包括不平等获取及恶意（包括军事）使用。

“联合国曾为核安全与民航制定普遍规范，如今应在人工智能领域发挥核心协调作用。作为位于全球领先技术中心的全球性学府，联合国大学在人工智能潜力、风险与治理国际研究方面拥有独特优势。”

建议在阿拉木图设立联合国大学区域分校

总统表示，哈萨克斯坦国际声誉与国内成就直接相关，有效外交核心在于负责任内政。

“我特别重视教育与国际学术一体化发展，尤其支持加速全球变革的倡议。这完全符合联合国大学使命。今年哈萨克斯坦开设中亚与阿富汗联合国可持续发展区域中心。我们愿在此基础上在阿拉木图设立联合国大学区域分校，重点聚焦水与气候安全、冲突调解、维和、可持续发展及人工智能治理。”

总统总结，哈萨克斯坦愿进一步加强与联合国大学及国内顶尖高校的机构伙伴关系，开展联合研究、学术交流与人才培养。

联合国大学是联合国大会设立的全球研究与教育中心，总部位于东京，下辖13个分布在12国的研究所。

【编译：木合塔尔·木拉提】