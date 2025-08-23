哈萨克斯坦在国际加密货币市场的潜力与监管前景

全球监管趋势与本地市场前景

阿迪洛夫在国家收入委员会举行的线上吹风会上指出，当前全球多个司法管辖区都在尝试建立对加密行业的监管机制，而增长主要体现在交易环节，包括买卖及交易所内的操作。

他介绍说，哈萨克斯坦正考虑引入加密货币兑换点，以推动市场增长，同时吸引更多投资。与此同时，部分资产将以数字代币形式发行，并可进行买卖，从而带来投资机会并增加税收收入。

灰色交易与跨境操作的监管

针对灰色交易及境外平台操作的监管问题，阿迪洛夫解释说，目前通过“矿池”模式对挖矿行业实施监管。相关规定要求矿池定期上报产量数据，委员会也会进行核算以确保其真实性。

他指出，通过矿池数据开展的“非现场监管”已显示出成效。基于相关数据，委员会发出了通知，确保了预算的额外收入。这一机制证明了数据监管的有效性。

加强国际合作与未来计划

阿迪洛夫还提到，监管不仅依赖国内加密货币交易所和阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）参与方提供的数据，还计划在CARF（加密资产报告框架）机制下获取国际加密货币交易所的相关数据。按照计划，到2027年，哈萨克斯坦将能够获取全球数字资产交易数据，从而进一步完善监管体系。

【编译：达娜】