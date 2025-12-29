在英国的哈萨克斯坦科学家：经验、研究与合作

维塔利·胡托良斯基：实验室连接各国

如今担任药物剂型科学教授的维塔利·胡托良斯基是英国雷丁大学主要研究员之一，也是哈萨克斯坦博士生最受欢迎的海外导师。他的实验室不仅是开展创新实验的空间，更是数十名来自哈萨克斯坦年轻科学家通往英国严谨科学世界的桥梁。

“我想，哈萨克斯坦每所主要大学都有我的昔日或现任学生。与哈萨克斯坦的合作非常活跃，科学家们经常前来。在过去二十年中，我接收了约50名来自哈萨克斯坦的博士生和进修生。”他表示。

Фото: Тимур Дюсекеев/Kazinform

目前，教授负责三个实验室。他的团队工作早已扩展到英国以外。

胡托良斯基实验室的研究成果现被制药公司、农化企业、牙膏及食品配料生产商广泛应用。这些工作虽属应用型，却解答了关键问题：药物在黏膜上停留多久、牙膏在口腔中持久多久、雨中农药会如何变化，以及为何眼药水中活性成分仅有不到5%留在眼中。

部分项目与哈萨克斯坦科学家联合开展。例如，与哈国立大学系主任合作合成的纳米试剂现已在美国的商业市场销售，25毫克售价200美元。

他的另一重要方向是推动科学伦理实践。他的团队开发了模拟动物组织的材料，这使得药物早期测试阶段可避免在活体动物上实验。这一解决方案已在全球推广，教授本人成为该领域的先驱。

另一突破性发现是扁虫（即涡虫）对药物反应与人类细胞相似。这为药物测试开辟了新路径，用更简单生物取代大鼠、小鼠和兔子，涵盖从皮肤病治疗到癫痫及精神障碍药物。

萨勒塔纳特·扎年诺娃：科学如何影响国家决策

如果说维塔利·胡托良斯基的贡献主要在应用开发领域，那么布里斯托大学政治研究学院博士萨勒塔纳特·扎年诺娃则代表了学术理念转化为实际管理决策的环境。

她的研究重点在中亚国家公共管理和公务员改革，以及行为导向公共政策。这是公共管理、社会学、行为经济学与心理学交叉的跨学科方法，在保留公民选择自由的前提下，引导其采取社会有益行为。实际案例包括鼓励个人健康管理、责任消费水电资源，以及支持“经济爱国主义”选择本土产品。

Фото: Салтанат Жәненованың жеке архивінен

她职业生涯中的重要阶段是2025年6月在纳扎尔巴耶夫大学国家分析中心基础上启动公共管理和行为导向公共政策中心。该中心创建倡议由扎年诺娃提出，主要合作伙伴为英国行为洞察领域领先咨询公司Behavioral Insights Team。

中心工作包括开展公共管理领域的科研应用研究、测试行为工具，并为政策制定者提供建议。这是引入英国模式，即国家决策基于科学数据和专业分析。

“我们的中心为研究者、实践者和政府官员提供独立平台，进行开放对话。公共管理领域科学家的职责是不回避复杂问题，而是提出问题、指出痛点并建议解决方案。”扎年诺娃博士强调。

达娜·梅恩巴耶娃：如何登上国际科学舞台

伦敦国王学院人力资源开发教授达娜·梅恩巴耶娃近年来经常思考自身经验和知识如何惠及哈萨克斯坦研究者。

梅恩巴耶娃教授的科研兴趣集中在战略、员工管理和企业及公共部门领导力交叉领域。她的专长不止于大学课堂：她通过专项程序培训英国国家医疗服务体系、政府部门和跨国公司高管。同时，她将学术理念转化为实践语言，撰写面向管理者的书籍。

Фото: Дана Мыңбаеваның жеке архивінен

近期，达娜·梅恩巴耶娃积极参与哈萨克斯坦及区域研究社区发展。目前，她担任管理与组织领域美国学者协会（Academy of Management）在中亚和高加索地区的代表，并出任该领域最权威期刊之一《Academy of Management Review》的编辑。

5月底，在她的倡议下，Academy of Management领导层将访问阿拉木图。为期两天的会议旨在向哈萨克斯坦及邻国研究者传授向顶尖学术期刊投稿技巧。这些期刊录用率仅约5%。

据梅恩巴耶娃介绍，目前顶尖期刊已刊登关于哈萨克斯坦及中亚国家的文章。该地区提供丰富且独特的实证材料。但这些文章作者多为外国研究者。

“问题不在于数据，而在于方法论和材料呈现方式。”教授指出。

她正努力缩小这一差距。

“背景有趣、数据扎实、过程独特。往往缺少的是学术写作技能和在国际科学辩论中正确定位工作。”她表示。

对年轻一代的建议

谈到年轻科学家，本文三位主角均给出忠告。尽管建议各异，但核心一致：科学无捷径。

“科学没有短跑。如果你选定目标，就坚持到底。我一直知道自己想成为科学家，不是为钱也不是为名。”维塔利·胡托良斯基说。

萨勒塔纳特·扎年诺娃强调，在公共管理和政策领域，选择不仅对学术理论、而且对社会重要的课题至关重要。

“科学应帮助理解复杂问题，而非逃避。困难必然存在，科学家与公务员观点可能完全不同。但不能放弃。尽管挑战和背景复杂，坚持前行才是正确策略。”扎年诺娃博士指出。

达娜·梅恩巴耶娃的建议严谨而务实：在学术生涯中，决定性因素是出版物而非关系或职位。这些文章能帮助突破“玻璃天花板”、政治游戏和封闭大门。

“顶尖期刊拒稿率高达95%。这不是失败，而是正常流程。重要的是从错误中吸取教训，将拒稿视为前进的一部分而非终点。”教授表示。

【编译：木合塔尔·木拉提】