“尊重女性就是尊重整个民族”——托卡耶夫在国际妇女节活动上致辞

托卡耶夫在致辞中首先向全国女性表达节日祝福。

- 首先，我衷心祝贺大家迎来这一美好的春日节日——国际妇女节。这一节日象征着温暖与关怀、智慧与美丽。女性是生命的支柱，也是社会福祉的重要源泉。可以说，尊重女性，就是尊重整个民族。今天，在总统府的大厅里，我向在座的各位以及全国所有女性表达由衷的感谢和崇高的敬意。- 总统说。 Фото: Акорда

他指出，在哈萨克民族传统中，母亲始终受到高度尊崇。自古以来，民族最神圣的价值观都与“母亲”这一形象紧密相连，例如“祖国母亲”“大地母亲”“母语”等概念，都体现了母亲在民族精神中的核心地位。

总统强调，民族智慧中流传着“来自父亲的是教诲，来自母亲的是品格”的谚语。他指出，这一深刻的传统在当今复杂多变的时代依然具有重要意义，并应当继续传承下去。

- 完成这一使命，是我们对未来世代应尽的责任。因为民族的精神、语言、文化和传统，正是通过母亲的关怀与教育传递给下一代。- 总统说。

托卡耶夫还回顾了历史上为国家和民族作出贡献的杰出女性。他表示，在哈萨克历史上，许多女性与男性一样高举勇气与爱国主义的旗帜，在民族发展进程中留下了深刻印记。托米丽斯女王、艾莎·比比、多玛拉克阿娜、苏尤姆比克、阿依罕姆以及泽列母亲等历史人物的名字，至今仍被人民铭记。

Фото: Ақорда

总统还指出，如今哈萨克斯坦女性在国家发展的各个领域发挥着重要作用。

- 我们的女性在国家繁荣发展的道路上辛勤工作，为哈萨克斯坦的发展作出了巨大贡献。- 总统说。

他表示，许多女性在承担高风险和高责任的岗位上恪尽职守，为维护法律与秩序作出贡献。目前，全国法官队伍中超过一半为女性，在民防、检察机关、内务部门、国防以及特种机构等领域工作的女性人数已超过4.5万人。

托卡耶夫还提到，日前在迪拜举行的国际特种部队赛事SWAT Challenge中，哈萨克斯坦女子特战队“托米丽斯”队在女子组比赛中获得冠军。

- 在这项备受瞩目的国际赛事中，我们的“托米丽斯”队展现了顽强的意志和卓越的专业能力。这种精神正是延续阿利娅·莫达古洛娃和曼舒克·玛梅托娃等民族英雄传统的体现。- 总统说。

托卡耶夫最后指出，哈萨克斯坦女性在科学、文化、体育、医疗、公共服务以及商业等众多领域积极奉献，为国家发展作出了巨大贡献。他表示，国家将继续高度重视女性的社会地位，为女性在各个领域施展才华创造更加有利的条件。

【编译：达娜】