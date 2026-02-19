国家元首在美国《国家利益》发表署名文章《可靠性即新力量》

托卡耶夫总统在文章中指出，当今世界正进入一个稳定成为最稀缺战略资源的时代。冲突不断增加，地缘政治竞争加剧，国际机构因僵局、两极分化以及公众信任下降而承受巨大压力。

总统指出，过去数十年，全球政治在一种全球化模式下发展。这一模式最初旨在建立相互联通、包容的国际秩序，从理论上看具有合理性和建设性。然而，随着时间推移，这一理念逐渐发生偏离，演变为建立在过度意识形态假设基础上的体系——包容却缺乏责任，自由却缺乏边界，某些国家以道德优越感为由忽视主权国家及务实政策制定者的立场。

托卡耶夫表示，这种发展趋势导致全球数亿民众对全球化模式失去信任。这种信任危机并非偶然，而是受到严重腐败问题的进一步加剧。这些问题存在于公共机构、国际组织以及部分国家的政治体系之中，一些知名政治人物的涉入更使公众对政府产生质疑。

总统指出，当今国际环境正在明显转向务实主义和现实主义。在慕尼黑安全会议上，西方国家高级领导人提出的重要观点表明，国家利益不能被忽视，主权不应被视为负担，稳定也不能建立在意识形态教条之上。

托卡耶夫强调，世界并未远离合作，而是远离幻想。新的国际秩序应建立在法治基础之上，强调责任、可预期承诺以及对国家和文化认同的尊重。这并非孤立主义，而是政治成熟的体现。

“旧模式在冲突解决方面的局限性尤为明显。长期以来，国际社会依赖不断重复的谈判、声明和会议，但往往仅停留在象征层面，缺乏实际成果。这导致协议无法落实、外交缺乏实效，和平进程难以实现真正和平。”托卡耶夫写道。

在此背景下，托卡耶夫积极评价美国总统唐纳德·特朗普倡议并在联合国支持下成立的“和平委员会”（Board of Peace）。他指出，该机构并非单纯的讨论平台，而是旨在通过务实举措推动具体成果，特别是在加沙和中东地区实现稳定。

托卡耶夫表示，这一倡议的创新之处在于其核心理念，即通过可持续经济发展促进和平，将和平视为一项具体发展项目，包括基础设施建设、投资、就业以及推动长期稳定的经济条件。

“哈萨克斯坦社会和专家界普遍支持这一战略理念，包括坚持常识原则、维护传统价值观、捍卫国家利益以及致力于结束战争。这些原则符合世界各国人民对安全、稳定和尊严的共同期待。”托卡耶夫写道。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦对这一方向的支持不仅停留在表态层面，而是通过实际行动加以落实。因此，哈萨克斯坦决定加入“和平委员会”，并以具体举措支持其工作。

总统还指出，这一决定是哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》（Abraham Accords）之后的自然延续。他表示，哈萨克斯坦始终坚持平衡和建设性的外交政策，在与以色列保持良好关系的同时，持续支持巴勒斯坦人民，并主张以“两国方案”作为实现持久和平的唯一可行基础。

托卡耶夫最后强调，哈萨克斯坦作出相关决定既基于国家利益，也着眼于扩大经济合作、吸引投资和引进先进技术，同时希望推动穆斯林世界与犹太世界之间的对话，为国际和平与稳定作出贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】