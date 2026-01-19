哈萨克斯坦代表队在哈佛模拟国会旧金山年会上载誉而归

本届会议于2026年1月16日至18日在美国旧金山市举行。

在会议期间，哈萨克斯坦代表团成员玛丽亚·诺沃萨德在随后的论文竞赛中拔得头筹，并凭借精湛的表现荣获“杰出演讲奖”。作为本届会议的亮点之一，玛丽亚还代表全体参会代表发表了总结演说，在国际舞台上自信、生动地阐述了青年观点，给各国代表留下了深刻印象。

值得一提的是，在远赴美国参赛前，玛丽亚于去年夏天在阿斯塔纳举行的“HMC Kazakhstan”预备项目中通过层层筛选，为此次出征国际舞台做了充分的准备。

Фото: из личного архива

哈佛模拟国会由哈佛大学在校生组织创办，至今已有40余年的历史，是全球规模最大的政治模拟项目之一。在会议期间，高中生们通过模拟美国国会及国际组织的工作流程，深入探讨全球议程中的热点问题，并在全英文环境下进行辩论和大师课学习。

哈佛模拟国会每年在全球不同地区巡回举行，而其核心旗舰会议通常安排在波士顿和旧金山举行。每届会议都会吸引来自世界各地最具天赋的高中生齐聚一幕，共同提升国际视野与领导才能。

【编译：阿遥】