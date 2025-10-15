哈美商业理事会会议在华盛顿召开

美国商会中东、土耳其和中亚地区高级副总裁库什·乔克西（Kush Choksi）以及雪佛龙、布朗斯坦、贝克特尔、埃克森美孚、花旗、万事达卡、波音、兰萨捷特等领先企业的高层管理人员出席了会议。

赛热克·朱曼哈林感谢与会各方，并指出哈萨克斯坦与美国之间的经济关系保持高水平。目前，哈萨克斯坦有600多家美国资本企业，其中包括雪佛龙、埃克森美孚、通用电气、辉瑞、霍尼韦尔、可口可乐、百事可乐、约翰迪尔等。美国企业涵盖金融、能源、机械制造、制药和物流等所有主要行业。

- 哈萨克斯坦对美国企业来说是一个极具吸引力的国家。今年，哈国GDP将超过3300亿美元，约占中亚经济总量的60%。根据2024年的结果，人均GDP超过1.4万美元，按购买力平价计算，人均GDP将超过4.4万美元。中期目标是到2029年将GDP增至4500亿美元。-他说。

会谈中，着重关注了公共财政的高度稳定性。哈萨克斯坦的公共债务处于保守水平，占GDP的22.2%，即610亿美元。全球78%的国家公共债务与GDP之比超过这一指标。

过去20年，哈萨克斯坦吸引了超过4000亿美元的外国直接投资，平均每年超过200亿美元。投资集中在各个领域。其中不到三分之一的投资流向了采矿业。其余的投资则流向了制造业、金融和保险服务业、建筑业和运输业。

哈萨克斯坦经济连续第三年保持5%以上的稳定增长：2023年增长5.1%，2024年增长5%，今年前9个月增长6.3%，是世界上最高的增长率之一。

哈萨克斯坦的信用状况已得到主要评级机构的确认：哈萨克斯坦拥有标准普尔、惠誉和穆迪的投资级评级，其中标准普尔最近将其展望上调至“正面”，穆迪去年将其展望上调至“Baa1”。

副总理介绍了新的积极经济增长政策的主要方向，旨在确保年均5-6%的可持续增长率。这一增长计划将通过金融发展机构来实现，这些机构能够广泛资助农业综合体原材料和产品深加工和中加工的高收益出口项目。这一方向的总投资潜力预计超过1000亿美元。通过增加加工产品的份额并创造国内最高的附加值，该行业对 GDP 的贡献预计将增长。

其他增长领域包括铁路车辆制造、汽车制造、化肥生产、固体废物处理、新油田开发以及包括稀土金属在内的矿物原料基地开发。

特别关注了能源和公用事业基础设施，计划在未来五年内实施价值约 1000 亿美元的项目。

- 为了实施大型项目，我们邀请拥有行业经验的国际领先公司参与。他们的参与不仅将提高生产效率，还将促进哈萨克斯坦人力资源开发、融入全球产业链，并提升哈萨克斯坦作为可靠合作伙伴的声誉。-朱曼哈林说。

