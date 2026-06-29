哈萨克斯坦在联合国会议上介绍预防家庭暴力经验

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦文化和信息部发布消息称，在日内瓦举行的联合国人权理事会第62届会议上，哈萨克斯坦介绍了在预防和打击针对妇女和女童家庭暴力方面采取的经验和举措。

文化和信息部表示，此次参与国际会议进一步彰显了哈萨克斯坦在人权保护和预防家庭暴力领域的坚定立场。

在专题会议期间，总统直属妇女事务和家庭人口政策国家委员会介绍了哈萨克斯坦在保护妇女和儿童方面实施的一系列综合措施。

会议重点讨论了相关制度和立法改革。其中，根据国家元首指示，哈萨克斯坦于2025年率先在中亚地区设立了内务机关打击家庭暴力专业部门。此外，会议还介绍了将跟踪骚扰行为和绑架女性强迫婚姻行为纳入刑事责任范围的立法修订情况。

在完善家庭支持体系方面，目前哈萨克斯坦全国各地区共设有158个家庭支持中心，为民众提供法律、心理和社会援助服务。

与此同时，这些中心的重要任务之一是为陷入困境的家庭提供支持，并开展预防家庭暴力相关工作。会议还介绍了自2026年4月起在阿拉木图市启动实施的“施暴者干预中心”试点项目。

在联合国人权理事会平台上展示的上述实践，体现了哈萨克斯坦在完善相关立法、健全预防暴力机制以及向受害者提供援助等方面开展的系统性工作。