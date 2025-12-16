哈萨克斯坦队在“金砖国家技能竞赛”中获铜牌

据悉，共有来自哈萨克斯坦、中国、印度、俄罗斯、孟加拉国、老挝、加纳、尼日利亚、卢旺达和南非等 10 个国家的 82 支队伍参加了本次国际赛事。该锦标赛被视为一个重要平台，旨在国际层面检验未来专业人才在现代技术和数字化能力方面的掌握水平。

哈萨克斯坦队凭借其高超的技术准备和默契的团队协作，跻身优秀队伍之列。在 BRICS-FS-16 / 物联网（Internet of Things）赛项的国际决赛中，代表哈萨克斯坦参赛的团队最终荣获铜牌。

铜牌得主是来自曼格斯套能源学院的学生荪德特·巴岩诺夫和埃努阿尔·热马赞，团队指导教师是阿迪勒拜·扎克斯勒克。在国际决赛期间，参赛者们在“物联网”赛项中完成了复杂的实践任务，充分展示了他们在智能系统设计、编程和集成方面的专业技能。

这份新闻稿件严格遵循了原文的含义，并采用了符合官方媒体的正式语言和叙事结构。