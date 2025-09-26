托卡耶夫总统在国家科学和技术委员会会议发表讲话

托卡耶夫强调，科学技术对于所有国家来说都是具有战略意义的问题。

- 发达国家高度重视科技发展。大家都看到了时代的潮流。全球地缘政治形势动荡不安，挑战重重。中国有句古话，危机中蕴藏着新的机遇。现在是投资、科学和高科技的时代。如今，任何国家在世界上的地位都取决于科学发展水平。经济增长与科学发展直接相关，这是不争的事实。各国之间正在争夺科技最先进的国家地位。中亚地区的竞争也在加剧，这是一个可以理解且合理的趋势。因此，我们也必须特别关注这一领域，并取得切实的成果。-总统说。

国家元首在讲话中表示，国情咨文中已制定了明确的目标。根据这一目标，哈萨克斯坦将在未来三年内成为数字化国家，充分利用人工智能的能力，并将其引入所有领域。

- 几天前，我在联合国大会的演讲中特别谈到了我国的发展方向。我还表达了哈萨克斯坦对世界进程的看法。国际社会必须选择相互尊重、平等与合作，才能和谐共处。只有这样，国家间才能建立成功的关系。正如你们所知，本月初我对中国进行了正式访问。双方签署了70项投资协议，总价值150亿美元。访问美国期间，我与多家跨国公司的领导层进行了洽谈。其中包括亚马逊、Meta等人工智能和高科技领域的大型企业。我还会见了高盛、黑石、Cerberus资本管理公司和花旗集团等金融和投资公司的领导人。我还与西屋制动、百事可乐等大型公司签署了商业协议。访问期间，双方签署了11份合同，涵盖我国经济的主要领域，总价值超过52亿美元。-他说。

托卡耶夫总统指出，如果我们希望国家拥有光明的未来，我们必须从现在开始有效地利用高科技和人工智能。

- 因此，近年来我们特别重视国家科学领域的发展。五年来，对教育和科学的投资增加了五倍。研究型大学不断壮大，与产业界的联系也日益紧密。目前，已有约300个商业项目启动。由此，一个“大学-研究-创新-商业”的复合体系正在建立。我们必须大力推动这一进程，并在不久的将来实现全面实施。我们已与全球40所知名大学建立了合作伙伴关系。目前，已有33所大学在我国设立分校。科技园区和工程中心也正在建设中。国家科学院的权威性正在不断提升。各地区科学委员会已开始运作。我们尤其重视保护科学家的利益。一部新的《科学技术政策法》已获通过，并建立了新的科学管理法律框架。增强国家科学的人力资源潜力是一项非常重要且关键的议题，需要优先考虑。应该为年轻科学家提供尽可能好的条件。总的来说，未来还有许多工作要做，我们必须齐心协力，团结一致，积极参与这项工作。否则，我们将跟不上时代的脚步。-总统说。

会议讨论了发展核工业的问题。总统对各位科学家的发言表示感谢，并指出，今后将认真考虑这些重要问题和建议。

- 确保国家能源安全和独立是一项战略任务。我们正在向各个领域引进先进技术，并正在实施大型项目。为了顺利实施这些项目，必须有充足的电力。因此，我们已经开始全面推进能源现代化。最重要的是，我们已经转向发展核能。在全民公投中，我们决定建造核电站。事实上，核能对我国来说是一个非常重要且必要的能源。不仅我们，全世界都在积极发展核工业。全球共有416座核反应堆在运行。例如，美国拥有94座核反应堆，但其铀产量很小，因此哈萨克斯坦占据了美国市场24%的份额。法国的情况也类似，超过50座核反应堆使用哈萨克斯坦生产的铀。目前，全球有31个国家生产核能。这意味着世界上每六个国家中，就有一国受益于和平利用原子能。另有大约20个国家正在计划建造核反应堆。我们高度重视与该领域拥有先进技术的国家开展合作。-他说。

国家元首指出，哈萨克斯坦首座核电站的建设工作近期正式启动。该项目由俄罗斯原子能公司牵头的国际财团实施。

- 相关机构，总的来说，政府在与该公司洽谈时，必须始终考虑我国的利益，所有协议都必须公平、平衡、有效。我们的自然财富，即铀，不容掠夺。今天，我特意在科学家和整个科学界面前强调这一点。这是一个非常重要的问题。当然，我们不会局限于一座核电站。我们现在就应该开始规划第二座和第三座核电站。我们在与中国国家主席会晤时讨论了这个问题。我们两国将继续加强和平利用核能领域的合作。仅在中国，未来15年就将投入使用76座新反应堆。中国是该领域的领先国家之一。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，发展核能需要战略矿产资源。

- 哈萨克斯坦拥有该产业所需的充足稀有金属资源。我们是世界铀矿生产大国之一，全球40%的铀矿储量位于哈萨克斯坦境内。我们必须正确利用这一优势。核电站建成后，铀矿在经济中的作用将发生根本性变化。这些过去仅用于出口的资源，现在将用于满足国内市场的需求。现在就应该为此做好准备，并进行适当的分析。我们的科学家应该考虑到这一点。总的来说，我国核工业的科学基础由来已久。著名的哈尼什·萨特帕耶夫院士曾致信苏联部长会议，提出在哈萨克斯坦发展核物理的问题。不久之后，1957年，核物理研究所在阿拉木图成立。从那时起，我国开始形成符合世界标准的科技基础设施。在阿斯塔纳、阿拉木图和库尔恰托夫等城市建立了专门的设施，国内外科学家在那里积极工作。此前，哈萨克斯坦主要出口原材料。现在，我们正在不断提高核燃料循环加工的比重。例如，2021年，我国开设了一家热电机组生产厂。核电站将使我们能够完全完成该行业的生产周期。由此，核电将成为独立于国外市场的民族产业。这是一项非常复杂的任务。因此，我们的科学家肩负着重大责任。-他说。

总统谈到了我国核科学领域的当前问题，并指出首要任务是提高该领域的人力资源潜力。

- 我国缺乏合格的工程师和技术专家。事实上，这是一个非常紧迫的问题。核工业的情况也是如此。这种情况亟待解决。如今，90%的高校毕业生都是本科生，而获得理学博士学位的毕业生比例不到1%。因此，有必要增加博士生的资助名额。尤其建议优先考虑技术类专业。根据我的指示，近70%的博拉沙克奖学金已开始颁发给技术和工程类专业的学生。去年，我们决定每年在人工智能领域提供50多个奖学金名额。从明年开始，每年将分配20个名额用于培养核能专家。这可以说是迈向技术型国家的重要一步。-托卡耶夫说。

国家元首指出，地下资源开发商目前将其收入的 1% 用于科学发展。

- 这不是税收，而是对提升国家技术潜力的贡献。政府应确保这些资金以经济、高效和透明的方式由一个中心使用。应特别关注创建用于研究原子领域的科学城。值得考虑在阿拉木图核物理研究所的基础上建造一座多用途研究反应堆的可能性。总体而言，该研究所潜力巨大。可以在此基础上创建一个国家级的新科学城。同时，考虑到国家的财政能力，最好不要将资金浪费在数十亿美元的项目上。这同样适用于其他类似项目。考虑到在阿拜州建设核电站的前景，有必要制定库尔恰托夫科学城的详细规划。科学院、地区行政长官和国家核中心应参与这项工作。有必要为在那里安置工程和生产设施创造条件。此外，有必要建立有效的公私合作机制，以加强核基础设施。-他说。

托卡耶夫表示，另一个重要的方向是发展核医学。

- 先进核技术的使用可以显著提高国家医疗保健系统的效率。这尤其为肿瘤和心血管疾病的治疗带来了机遇。政府的任务是确保国产放射性药物的开发和引进。此外，还需要在领先的诊所和大学建立核医学中心网络。-他说。

总统回顾说，通过大规模数字化和引入人工智能技术实现经济的全面现代化是他最近发表的国情咨文的核心。

- 这项任务与科学领域，尤其是原子能这样的创新方向直接相关。数字化解决方案能够合理管理核设施的生命周期，降低成本，提高整个过程的效率和安全性。人工智能则将这些可能性提升了数倍。现代发达国家已进入一个根据新技术范式进行彻底经济变革和现代化的时代。正是在这一历史转折点，许多国家调动自身力量，实现了巨大的发展飞跃，并在科技竞赛中取得了进步。历史上有很多这样的例子。在15和16世纪，中国成为世界最大经济体，其在世界GDP中的占比达到了60%。“天朝”、“中央集权”等概念，包括向皇帝乃至外国使臣行礼的礼仪程序，都源于此。随后，英国发生了工业革命，内燃机问世。中国被排除在这些变革之外，并因此遭受了两次外部侵略，即所谓的“鸦片战争”。新时代的中国领导人汲取了历史教训，优先发展科学、高科技和人工智能，其成果显而易见。如今，中国已成为世界强国，令所有国家都为之瞩目。因此，大规模数字化和人工智能的广泛应用实际上是我们的国家战略。我国的未来以及能否跻身世界先进国家行列，与这一理念的实施息息相关。大规模数字化将显著改善我国公民的生活质量，并为哈萨克斯坦可持续的科技进步奠定坚实的基础。我坚信，这一战略方向是正确的。这一政策得到了年轻人的广泛支持。年轻一代深谙时代需求，对技术创新持开放态度。然而，不可否认的是，社会上有些人对这个问题，以及议程上的其他议题持怀疑态度。这对我们来说很正常。然而，我们也应该考虑到这些意见。对一些人来说，这些任务似乎只是空谈，并未转化为具体的行动。但我在国情咨文中明确指出：对我们和整个国家来说，没有其他出路。否则，如果我们落后于进步和发展，我们将成为一个无助、弱小的民族，并将遭受外部势力的歧视。这不仅仅是竞争，这是一个不同的问题。归根结底，这关乎哈萨克斯坦作为一个独立国家的生存能力。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫分享了他对国家政策主要目标和宗旨的看法。

- 我的主要任务是确保我国在当前不确定时期的安全，巩固国家主权和独立，并为社会经济发展奠定坚实的基础。我一直都在强调这一点。我的所有决定都是为了落实这些紧迫的任务。数字化和人工智能的引入是一个基础性的、长期的过程。有必要仔细研究并确定其对世界经济的副作用和影响。然而，这一技术进程决定着所有民族和国家的未来。在这方面没有固定的原则。因此，我们必须迅速行动，勇于做出最大胆的决定。只有这样，我们才能完成赋予我们的历史使命，即在新兴世界中占据我们应有的位置。-他说。

总统认为，国际合作对于增强核工业的科技潜力至关重要。

- 可以说，我们在这方面取得了良好的成果。我们与国际原子能机构、俄罗斯联合核研究所、美国世界核大学、欧洲核研究中心（瑞士CERN），以及其他知名科研机构建立了有效的伙伴关系。我们的科学家参与了热核聚变、核材料科学和辐射技术领域的全球科学项目。参与这些重要的国际倡议不仅展示了我们核科学的潜力，也有助于吸引投资、独特技术和知识转移。政府应继续加强核科学领域的国际合作，并研究哈萨克斯坦参与多边研究活动的问题。原子能机构应制定一项发展核科学的长期科技计划，并明确具体的融资方式。-他说。

国家元首表示，首座核电站的建设只是大规模工程的开始。我们必须努力打造一个具有竞争力且独立的核工业。这样，我们在能源方面就不会依赖任何人。

- 原子能署目前正在就此问题制定一份战略文件。该文件应包括在能源匮乏地区安装小型模块反应堆的问题。我参加了在迪拜和巴库举行的全球气候峰会。我公开向一些同事和政府成员表达了我的感受：这看起来像是一场大规模的骗局。总理沃勒加斯·别克帖诺夫可以证实这一点。美国总统唐纳德·特朗普最近在联合国发表讲话时也说过同样的话：“气候变化是一场全球骗局。” 因此，我们正式宣布了我们的立场：哈萨克斯坦将在未来35年内实现碳中和。目前，哈萨克斯坦的发电量为1180亿千瓦。这还不够。如果我们大力发展数字化和人工智能，我们需要的能源将大幅增加，这一点显而易见。因此，我们必须有效利用我国的所有能源。首先是煤炭。哈萨克斯坦每年生产约1.13亿吨煤炭，是世界上煤炭产量最大的十个国家之一。这是我们的资产，我们的成功，我们必须正确利用它。美国总统说得对：“我不喜欢风，我喜欢煤炭。” 风力发电场确实非常昂贵，它们产生的能源也很昂贵，而且这类发电厂会对自然造成巨大破坏。现在，先进的技术可以很好地净化煤炭，煤炭无害，而且与风能、太阳能和天然气相比，煤炭价格并不昂贵。-他说。

托卡耶夫总统指出，核能领域的工作不应局限于一个部门或领域。

- 核电建设是一项大规模的国家任务。尽管核能发电被认为是最清洁的能源之一，但在建设核电站时，遵守所有环境标准仍然是首要要求。与科学和公共组织建立建设性合作至关重要。我国部分公民存在辐射恐惧症。为了消除这种恐惧，有必要开展全面的宣传工作。在实施核电项目期间，必须考虑当地企业的利益，并确保最大程度的国内参与。必须动员科学家、工程师和行业专家的力量，在我国企业生产符合行业高标准的产品。核能为培养各类专业技术人才提供了新的动力。我们必须成为拥有发达技术教育部门的数字强国。这对于我们国家形象至关重要。我们将持续朝着这个方向努力。阿赫梅托夫·巴依图尔森诺夫说过：“随着科学和艺术的蓬勃发展，形象却日渐式微。” 科学成果应该广泛应用于各个领域。没有科学，一切都不会有成果。这是显而易见的。没有知识，黑暗和无知就会盛行。因此，必须在社会中建立科学和知识文化。需要为优秀的科学家，尤其是年轻的专家提供更多资金。-总统说。

托卡耶夫还提出了提高公众金融、信息、数字等素养的问题。

- 科学家应始终是创造力的传播者。如今，越来越多的人通过社交网络向公众提供建议。其中不乏散布虚假信息、误导公众的人。在这些肆无忌惮、恶意攻击的人的负面影响下，一些年轻人开始在网上撰写各种八卦或材料，意图煽动公众。但这里存在一个问题。相关机构正在利用现代技术手段，识别发布此类破坏性帖子的人的姓名、地址等所有信息。由于这些人还很年轻，因此解释工作仍在进行中。但如果此类行动持续下去，相关机构将被迫采取其他措施来落实“法律与秩序”的理念。在这样的时刻，科学家不应保持沉默，而应在年轻人和全社会开展全面的教育工作。没有人说政府和各级官员的活动绝对没有漏洞，但在表达意见时，必须保持平衡和知情，避免激怒民众和煽动社会。国家稳定是重中之重。任何问题的舆论都应以合格专家的观点为基础。-他说。

同时，国家元首特别重视科学家的教育使命。

- 你们对每个领域都了如指掌，深谙所做工作的精髓。这些都应该传达给年轻人，向他们灌输社会乐观主义至关重要。尽管时局艰难，但我们的方向是正确的。我们国家克服了所有困难，正在不断发展。五年来，哈萨克斯坦的国内生产总值从1810亿美元增长到2910亿美元。今年仅8个月，我们的经济增长了6.5%。国家国际储备和国家基金资产已超过1160亿美元。其中，我们的国际储备达到了创纪录的546亿美元。其他国家和知名机构都看到，并认可了这一切。例如，标准普尔此前预测哈萨克斯坦的发展“稳定”。现在，它做出了“积极”的预测。国际社会对哈萨克斯坦的信任表明我们走在正确的道路上。然而，在国际排名中占据高位并非我们的目标，更不能成为我们自满的理由。我们必须明白这一点。我们的主要任务是不断改善人民的福祉，增强国家的竞争力。正因如此，我们才在艰难而复杂的变革中推进改革。这条路并不平坦。我们无法用其他任何方式来发展我们的国家。我们拥有共同的目标和利益：建设一个公正、强大、廉洁和安全的哈萨克斯坦。我相信，科学界将为此做出巨大贡献。-托卡耶夫总统说。

