哈萨克斯坦总统在突厥国家组织非正式峰会发表讲话

首先，托卡耶夫总统感谢参会的突厥国家组织成员国国家元首。

- 突厥斯坦是我们祖国不可动摇的坚实支柱。这座历史悠久的城市，素有“两界之门”的美誉，是突厥人的摇篮。这座古城自古以来就被视为突厥民族的圣地。位于突厥斯坦的阿兹雷特苏丹陵墓，象征着精神的统一和历史的延续。霍贾·艾哈迈德·亚萨维为拓展兄弟国家的世界观做出了巨大贡献。他大力弘扬了人类共同的价值观，并呼吁人们追求善良、创造力和诚实。这位思想家能够将伊斯兰教义与突厥民族的知识和理解融会贯通。他著述颇丰，留下了宝贵的遗产。-托卡耶夫说。

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哈萨克斯坦总统表示，亚萨维的博学思想和智慧是突厥民族的宝贵财富。

- 我们伟大的先祖所推崇的价值观至今仍具有现实意义。因此，我们高度重视亚萨维的人文思想。目前，“诚实公民”、“公平哈萨克斯坦”、“清洁哈萨克斯坦”等特色倡议正在我国成功实施。我们的主要目标是提高国家素质，增强国家实力。归根结底，这项广泛工作的根基源于亚萨维的教诲。-他说。

国家元首表示，他此前在突厥斯坦市举行的纳乌鲁兹节日期间提出了颁发“霍贾·艾哈迈德·亚萨维”勋章的倡议。

- 为此，相关法律已获通过，我也签署了一项特别法令。可以说，该勋章对整个突厥世界意义非凡。因此，昨天我郑重地将首枚勋章颁给了尊敬的总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安阁下。我相信，通过这种方式，我们将继续巩固我们两国人民之间牢不可破的兄弟情谊，颂扬突厥精神的铁柱——亚萨维的形象。-他说。

托卡耶夫总统表示，如今的突厥斯坦是一座充满活力的城市，它融合了过去与未来。

- 该地区的经济潜力逐年增长。去年，该地区经济增长9.3%，经济总量超过100亿美元，吸引了35亿美元的投资。此次峰会的目的是与兄弟国家的领导人会晤，并向世界介绍重生的突厥斯坦。我们坚信，神圣汗国的历史与它的未来一样辉煌。我谨借此机会，满怀感激地宣布，今天在乌兹别克斯坦的支持下，一座新的大清真寺在突厥斯坦落成。我谨向乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫阁下和乌兹别克斯坦人民致以衷心的感谢，感谢他们赠予的这份珍贵礼物。这座清真寺将在我们两国人民的精神生活中占据特殊的地位，它是哈萨克-乌兹别克民族团结的历史象征。-托卡耶夫说。

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哈萨克斯坦总统指出，我们生活在一个地缘政治局势复杂且不稳定的时代。

- 国际和地区层面的竞争日益加剧，武装冲突和战争也越来越频繁。我们都看到了这些进程对全球经济造成的不稳定影响。中东局势的后果也开始波及周边地区的国家。在这个动荡的时期，突厥国家的团结具有特殊的意义，因为我们拥有数百年共同的历史。我认为，在当今形势下，突厥国家需要加强经济和投资伙伴关系，并为了共同进步而共同努力。-他说。

讲话中，国家元首强调了人工智能和数字发展的重要性。

- 世界正面临前所未有的变革，新的挑战层出不穷。全球技术竞争日益激烈，成为创新领导者的目标也愈发凸显。技术发展已成为各国稳定与安全的重要因素。这意味着及时推进数字化转型的国家不会被落下。因此，我们认为突厥国家组织成员国应携手合作，确保自身在技术现代化进程中不落后。人工智能和数字化进程应为突厥世界的发展铺平道路。-他说。

托卡耶夫总统概述了哈萨克斯坦在数字化和人工智能领域的战略方向。

- 哈萨克斯坦的目标是成为数字国家。这是我国面临的一项战略目标。今年，被宣布为哈萨克斯坦“数字化和人工智能年”。Alem.ai人工智能中心已在阿斯塔纳落成。我们还启动了两台超级计算机。下一步是打造一个“数据处理中心谷”。该项目将为本地区各国吸引领先的科技公司和全球数字资本提供绝佳机遇。-他说。

托卡耶夫指出，为了将哈萨克斯坦打造成为区域中心，已开始优化移民流程。

- 我们推出了面向海外企业家、投资者和高素质专业人才的“黄金签证”。持有此类签证的人员将享有与哈萨克斯坦公民同等的国家和金融服务。此外，我国还通过了《数字法典》，《人工智能法》也正式生效。我们特别重视教育领域数字基础设施的发展和精通先进技术的教师培训，使教育系统适应每个学生的能力，并保护他们的个人数据。为此，我最近签署了一项关于将人工智能引入中学教育系统的法令。这对哈萨克斯坦的未来而言也是非常重要的一步。未来，《数字哈萨克斯坦战略》将获得批准，这将决定哈萨克斯坦数字发展的方向。-他说。

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哈萨克斯坦总统表示，可持续发展数字解决方案中心近期在阿拉木图正式启用。

- 该项目得到了联合国区域经济和社会委员会的支持。我谨向您表达我由衷的感谢，感谢你们作为本项目共同作者对这项工作的慷慨贡献，以及你们对哈萨克斯坦的声援。同样在三月份，在奇姆肯特举行了“人工智能与数字发展”国际会议，突厥语国家合作委员会的专家也参加了会议。此次活动充分展现了我们各国在该领域的合作与合作意愿。-他说。

国家元首回顾说，在加巴拉的会议上，他提出了一系列与数字发展和网络安全相关的倡议。

- 具体来说，我提议设立突厥国家组织数字监测中心和数字创新中心。这些中心将为本组织成员国的增长和繁荣提供新的数字化机遇。此外，在那次会议上，我还提到了成立网络安全委员会的必要性。这样的委员会将有助于识别我们各国数字世界中的漏洞，并防止基础设施遭受威胁。通过这一机制，组织成员国的相关当局可以携手合作，迅速交换信息。哈萨克斯坦已为这些倡议制定了相关概念，并已将其提交给组织成员国批准。所有这些具体措施都符合我们各国的共同利益。因此，我相信我们将朝着这个方向采取有效而积极的行动。-他说。

哈萨克斯坦总统还提出了一系列可以在突厥国家组织框架内共同实施的建议。

- 首先，有必要共同努力，促进本组织成员国在贸易和经济领域对电子文件和数字签名的相互承认。第二个问题：航天工业是提高突厥国家竞争力的主要因素之一。各国拥有足够的科学、技术和经济潜力，可以系统地发展这一领域。我们需要扩大合作，尤其是在卫星通信、导航和监测领域实施联合项目。这将有助于我们增强技术自主性，提升创新潜力。例如，我们可以重点强调发射科学卫星“CubeSat-12U”的重要性。-他说。

托卡耶夫总统还提议建立突厥国家人工智能中心网络。

- 第三，我们需要培训中心和科研机构，为教育和科学领域培养必要的专业人才。交流经验、联合培养人才、引进先进技术至关重要。因此，我建议设立突厥国家人工智能中心网络。我们计划在哈萨克斯坦开设一种新型的科技教育模式——人工智能大学。我们准备为来自突厥国家的公民在该高等教育机构接受教育提供专项资助。我们认为，在突厥国家的青年中组织一年一度的科学技术奥林匹克竞赛，竞赛领域包括编程、人工智能和先进数字技术。突厥投资基金可以提供财政援助来实施这些举措。今年，该基金已转为项目制投资模式。其授权资本已达6亿美元，并可进一步增加。这是一项极其重要的战略资源。因此，我们相信该基金将支持所有初创企业，并积极参与基础设施项目的实施。基金会必须提供全面的服务。我呼吁各成员国立即履行这一义务。-他说。

托卡耶夫指出，设立突厥国家组织成员国信息技术中心是第四个问题。

- 该中心可以命名为“突厥人工智能（Turkic ai）”，并设在Alem.ai中心内。一个联合中心无疑将有助于增进我们的共同利益。-他说。

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哈萨克斯坦总统在讲话中表示，在人工智能和先进技术时代，绝不能忽视精神和文化价值。

- 保护和研究突厥文明的丰富遗产不仅仅是重拾历史记忆。这更是一个重要的因素，它展现了我们独特的身份认同、团结和凝聚力。为此，我呼吁大家支持起草一份关于保护突厥文明遗产的公约草案。这份文件将为保护和弘扬突厥民族的历史文化遗产提供法律依据，并将有助于联合国教科文组织在该领域拓展活动。-他说。

国家元首指出，为收集与突厥民族历史文化相关的资料，建立一个基于人工智能的专门数字平台是第六个问题。

- 这个项目应该以多语言形式创建。这样，任何人都可以在线了解和学习突厥文明的丰富遗产。哈萨克斯坦愿为这些举措提供全面的数字化解决方案。-总统说。

总统表示，突厥文明中心致力于开展科学研究、实施文化项目和教育计划。

- 第七项任务是保护突厥国家的历史文化遗产并将其传承给子孙后代，是我们所有人的共同任务和责任。因此，考虑到突厥斯坦市在我们精神生活中的重要地位，我决定在此建立突厥文明中心。该中心将为兄弟国家开展联合科学研究、实施文化项目和教育计划创造条件，并加强我们的人文合作。我认为，充分利用以亚萨维命名的国际哈萨克-土耳其大学的科研和学术潜力来有效组织中心各项活动是明智之举。我们将为这所大学提供必要的资金和其他方面的支持。我们刚刚共同见证了突厥文明中心的奠基仪式。我们非常感谢各位对这项事业的支持。此外，我们计划在阿斯塔纳建立一个专门用于推广草原文明的中心，在那里广泛宣传草原民族的历史和文化。我呼吁本组织成员国和所有兄弟国家支持这个项目并积极参与其中。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，有必要为突厥语系语言建立共同的术语基础。

- 下一个重要问题是在科技发展和人文融合的时代，为突厥语系语言建立共同的术语基础势在必行。近期，国际突厥学院出版了一部八卷本的英俄突厥语术语词典。这部词典将有助于统一术语，并加强共同的学术空间。为此，我提议成立一个国家间术语委员会，成员包括成员国相关机构的代表和科学专家。-他说。

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托卡耶夫在讲话中指出，哈萨克斯坦支持土耳其提出的建立‘突厥国家组织+’模式的倡议。

- 哈萨克斯坦对突厥国家组织的全面发展抱有浓厚的兴趣。如今，国际社会对本组织充满信心，我们的声望也在不断提升。为此，哈萨克斯坦对俄罗斯提出的“阿尔泰——突厥文明的摇篮”项目表示了积极态度。此外，我们还宣布了创建“阿尔泰对话平台（对话）”论坛的提议。我国支持土耳其提出的建立“突厥国家组织+”机制的倡议，旨在扩大合作范围。我认为，对于希望加入该机制的国家和组织，应该制定明确的标准。-他说。

托卡耶夫总统回应那些将该组织描述为军事联盟的言论。

- 最重要的是，新模式下的工作必须符合本组织的目标和宗旨，且不得对其产生负面影响。例如，最近有人将本组织描述为军事联盟。我们清楚地认识到他们的负面态度，也清楚地认识到他们的目标并非和解。哈萨克斯坦认为，这种立场必须予以驳斥。对我们来说，加强突厥世界的团结是一项非常重要且紧迫的优先事项。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，突厥国家组织既不是地缘政治项目，也不是军事组织。

- 它是一个独特的平台，旨在加强兄弟国家之间的贸易、经济、高科技、数字和人文合作。这一立场对我国而言至关重要，因为它显然符合国家利益。突厥世界必须始终保持和平，不偏离既定目标，携手共进。因此，今天的会晤无疑将增进我们这些拥有共同根基和共同历史的国家之间的团结。-他说。

会上，突厥国家组织轮值主席、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫，以及吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、观察员国北塞浦路斯总统图凡·埃尔许尔曼和突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫发表了讲话。

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【编译：小穆】