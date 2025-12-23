哈萨克斯坦代表团在卡塔尔国际军乐艺术节上精彩亮相

据国防部新闻处消息，此次赴卡塔尔参演的哈萨克斯坦代表团阵容强大，成员包括中央军事管弦乐团、舞蹈团、国家军事爱国主义中心中央文工团民乐团以及国防部荣誉卫队。艺术节主办方对哈萨克斯坦代表团展现出的高超艺术水准表示由衷钦佩，并向代表团成员颁发了纪念奖章和礼品，以表感谢。

Фото: gov.kz

哈萨克斯坦代表团团长、国家军事爱国主义中心主任阿尔曼·埃谢诺夫表示，此类艺术节已成为各国相互了解文化、巩固国际军事文化联系的重要平台。

哈萨克斯坦代表团的演出赢得了主办方和现场观众的一致好评。瑞士代表团代表埃里克·朱利亚德高度评价哈方艺术家的职业素养，称赞他们将军乐元素、民族旋律、整齐挺拔的队列行进与编舞艺术完美融合，令人印象深刻。

Фото: gov.kz

为顺利完成此次出访演出任务，官兵们在曲目编排和民族特色呈现等方面进行了大量前期准备。演出曲目涵盖努尔黑萨·特列恩迪耶夫、铁穆尔汗·霍扎别阔夫、巴赫特詹·杰勒德尔巴耶夫等音乐大师的经典作品，同时还包括具有地方特色的爱国歌曲《Allah Ya Omri Qatar》。

Фото: gov.kz

国家军事爱国主义中心中央军事管弦乐团团长马赫萨特·沙肯诺夫表示，参加如此高规格的国际艺术节既是一份荣誉，也意味着沉甸甸的责任。从观众的热烈反响来看，代表团成功维护了国家形象，充分展现了哈萨克斯坦军人的精神风貌。

Фото: gov.kz

据悉，参加本届国际军乐与行进艺术节的还有来自英国、约旦、爱尔兰、美国、阿曼、土耳其的艺术团体，以及卡塔尔本土的精英军乐团。

【编译：阿遥】