哈萨克斯坦队在国际物理奥林匹克竞赛中包揽5枚金牌

（哈萨克国际通讯社讯）在哥伦比亚举行的第56届国际物理奥林匹克竞赛（International Physics Olympiad，IPhO）上，哈萨克斯坦代表队取得历史性突破，5名参赛选手全部摘得金牌。

哈萨克斯坦前议员阿斯哈特·艾马甘别托夫（Асхат Аймағамбетов）在社交媒体发文，对获奖学生表示祝贺。

他写道：“5名学生，5枚金牌。我们的孩子跻身世界最优秀青年物理学家之列！希望能够邀请这些冠军、他们的家长和老师更多地走进电视节目、播客和访谈。他们才是当今时代真正的英雄。”

5位金牌获得者均来自阿斯塔纳和阿拉木图市的11、12年级学生，分别是：

阿米尔别克·阿扎特别科夫（Әмірбек Азатбеков），阿斯塔纳努拉区物理数学方向纳扎尔巴耶夫智力学校（NIS）12年级学生；

罗曼·切列姆诺夫（Роман Черемнов），阿斯塔纳努拉区物理数学方向纳扎尔巴耶夫智力学校11年级学生；

努尔古丽·叶根别尔根诺娃（Нұргүл Егенбергенова），NURORDA学校-中学11年级学生；

伊利亚斯·卡济姆别克（Илияс Қазымбек），Spectrum International School学校12年级学生；

达米尔·库尔曼（Дамир Құрман），“米拉斯”国际学校12年级学生。

据哈萨克斯坦教育部介绍，国际物理奥林匹克竞赛是全球最具影响力的国际学科竞赛之一。本届赛事于7月4日至12日举行，共吸引来自90个国家和地区的400余名优秀青年物理学选手参赛。

比赛期间，选手们参加了理论和实验两轮竞赛，完成了高难度物理试题和实验室实验。

哈萨克斯坦代表队领队分别为阿尔-法拉比哈萨克国立大学高级讲师、哲学博士萨马特·马克苏托夫（Самат Мақсұтов），以及国际物理奥林匹克竞赛获奖者阿利舍尔·叶尔克巴耶夫（Әлішер Еркебаев）。

此外，教育部数据显示，在2025—2026学年，共有5052名哈萨克斯坦学生参加了37项国际奥林匹克竞赛和科研竞赛，共获得1026枚奖牌。